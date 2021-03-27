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亞裔耆老曼哈頓遭種族言論辱罵 嫌犯揮棒後逃逸

記者張晨／紐約報導
亞裔耆老曼哈頓中城遭種族言論辱罵，嫌犯揮棒後逃逸。(市警提供)
亞裔耆老曼哈頓中城遭種族言論辱罵，嫌犯揮棒後逃逸。(市警提供)

紐約曼哈頓中城26日發生一起涉亞裔老人的仇恨犯罪案件，一名65歲的亞裔耆老遭人以反亞裔的種族歧視言語攻擊，隨後嫌犯還揮舞類似棍棒的武器對其進行威脅；現市警仇恨犯罪工作組(Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示，案發當日下午4時左右，一名亞裔耆老在中城西40街左右遭一白人男子辱罵種族仇恨言論並以武器攻擊，該男子在作案後逃離現場。

受害者在案發時用手機記錄下了該人的體貌特徵，市警於26日晚公布，此嫌犯最後一次被看到時身穿黑白相間格子襯衣，下身牛仔褲運動鞋，戴眼鏡卻未戴口罩，推著一輛手推車。

目前仇恨犯罪小組正在以反亞裔仇恨犯罪調查這起案件，警方稱，亞裔受害者並未受傷，但依然擔心自身安全。

現呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 仇恨犯罪 手機

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