半數民主黨選民仍未決定市長人選 楊安澤支持度仍第一

最新民調 顯示，目前紐約市仍有半數民主黨 選民未能決定自己支持的新任市長人選，民調排名第一的華裔參選人楊安澤 也僅獲得16%的支持率；而楊安澤團隊自行組織的民調顯示，楊安澤將在排序複選制下獲勝，最終得票率或達到近六成。

Fontas Advisors和Core Decision Analytics上周進行的民調電話訪問了800名民主黨籍選民，50%的受訪者表示還不清楚將投票給誰；儘管楊安澤16%的支持率排在第一，但也原不及同機構兩個月前民調的28%；排在第二位的是布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，支持率為10%，其後分別是白思豪前法務顧問威利(Maya Wiley)的6%和市主計長斯靜格(Scott Stringer)的5%。

此外，楊安澤團隊日前也在全市範圍內訪問了1000名潛在民主黨選民，顯示排序複選制規則下，第一輪楊安澤將獲得25%的第一順位選票，大幅領先排在第二位亞當斯的15%；而到最後一輪，楊安澤將獲得59%的選票；而且，楊安澤支持者的忠誠度極高，把楊安澤排在第一順位的人中，有70%表示對自己的選擇「完全」或「非常」確定。