紐約市警將部署臥底 調查反亞裔仇恨案件

紐約市警將部署臥底警員調查反亞裔仇恨犯罪案件。(記者張晨/攝影)

紐約市 警總局局長希爾(Dermot Shea)23日表示，將重新部署臥底警員，以幫助處理最近全市反亞裔仇恨犯罪 案件的激增。

希爾在當日接受媒體採訪時承認，反亞裔的襲擊案件「自去年以來肯定有所加劇」。他表示，市警已經努力在全市的亞裔社區加強了巡邏。

「當你看看紐約市的不同社區，無論是華埠，還是曼哈頓下東城，無論是皇后區法拉盛還是布碌崙(布魯克林)華、亞裔集中的社區，都會有制服警員和警車駐守，還有一些可能會讓民眾吃驚的人。」希爾說。

他指出，無論案件發生在哪裡，是在街道上、捷運系統還是任何地點，市警都會在附近確保人們的安全，因為將有更多的臥底警員會被重新調配，「如果人們勇敢發聲，我們就會出現。」

但希爾沒有提供有關部署的進一步細節，市警表示，「出於安全原因考量，不會討論人員配備問題。」

即使反針對亞裔仇恨犯罪的示威遊行進行得如火如荼，但涉及亞裔受害者的攻擊案件依舊在不斷發生，包括一名27歲的華裔女子在參加示威途中被人損壞標語牌和並打傷。

警方表示，27歲的嫌犯德奧利韋拉(Erick Deoliveira)是一名遊民，22日晚已經被逮捕，並被控仇恨犯罪。

而下東城同樣被遊民打傷並被辱罵仇恨犯罪字眼的華婦，日前也出院回家， 她表示，她不敢相信這種惡性攻擊案件會在光天化日的街道上發生；攻擊造成她臉部受傷，鼻梁左邊有明顯的月牙形傷痕。

希爾表示，在新冠病毒開始蔓延的前後，市警就已經注意到涉及亞裔受害者案件數量的增加，但它也一直留於表面之下；「我上周說過，我認為這個數字要高得多，那就解釋了為什麼如今突然間，你會看到很多人走出來報案。」

「那麼是不是有更多的人願意站出來？還是因為這些事情一直都在發生，人們開始對報案感到更自在了？」他補充道。

「但我認為，重要的是要承認所有這一切的發生，而更重要的是，我們應該為此做些什麼，這樣走在外面的人就不會感到不安全了。」希爾說。