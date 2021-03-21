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反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

反對亞裔仇恨犯罪 紐約數千民眾聯合廣場集會

記者和釗宇／紐約報導
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）
華裔民眾楊文艷說，亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義。（記者和釗宇／攝影）

數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場(Union Square)集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪，號召亞裔和非洲裔聯合起來，共抗種族歧視；參與集會的大部分為亞裔民眾，集會者高喊「反對亞裔仇恨」口號，表示少數族裔只有聯合起來，才能改善面臨歧視的環境。

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)在集會上表示，市警局數字顯示，針對亞裔的仇恨犯罪數量去年以來猛增7倍，但這個數字遠遠被低估，「因為亞裔從不抱怨；現在是時候站出來發聲了，不能因為我們的膚色、眼睛顏色和所說的語言不通，而認為我們不是美國人。」

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參加集會的華裔民眾楊文艷說，儘管她自己最近沒有經歷過種族歧視，但針對亞裔的種族歧視一直存在，「川普當政的四年中，他對種族歧視情緒非常放縱，讓很多有種族歧視思想的人認為自己的想法是對的，因此情況愈演愈烈；我覺得華裔無論是否是『模範少數族裔』，但歸根結底是少數族裔，至於『模範』這個形容詞，授予你這個稱號的人隨時都可以拿走。」

她說，「亞裔只有跟少數族裔聯合起來，才有力量反抗種族主義；非洲裔反種族歧視的活動組織得非常好，也有這種傳統，但是亞裔沒有這種傳統，所以我們一定要跟非洲裔聯合起來。」

數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
姚久安表示，不能因為亞裔的膚色、眼睛顏色和所說的語言不通，而認為亞裔不是美國人。...
姚久安表示，不能因為亞裔的膚色、眼睛顏色和所說的語言不通，而認為亞裔不是美國人。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）
數千民眾21日在曼哈頓聯合廣場集會，反對針對亞裔的仇恨犯罪。（記者和釗宇／攝影）

種族歧視 亞裔 華裔

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