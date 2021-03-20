紐約出現首例巴西變種病毒 90歲女性無旅行史

紐約州出現首例巴西變種病毒患者，為紐約市九旬女性。（州長辦公室提供）

紐約州20日出現首例新冠巴西變種病毒 病患，染疫患者是90多歲的布碌崙(布魯克林)女性患者，沒有旅行紀錄，目前州衛生廳正在與紐約市 衛生局共同對該患者進行更多調查，獲取其曾接觸的人員名單。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，在紐約發現巴西變種病毒意味著人們需要持續採取一切適當的防疫措施來保護資深安全，雖然病毒變種較為普遍，但保護自己的最好方式就是繼續配戴口罩、遠離人群聚集、保持社交距離、及時接種疫苗 。

衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)表示，如今大家正在進行一場疫苗與變種病毒間的競賽，我們要繼續努力保證更多符合資格的民眾盡快獲得疫苗接種。

巴西變種病毒1月時在巴西被發現，1月底在美國第一次被發現，目前全美有共有48例，該變種病毒認為比常見的新冠病毒更具有傳染力，會引發更嚴重的症狀，並可能會降低疫苗的抵禦效果。

目前州衛生廳位於首府奧伯尼(Albany)市的沃茲沃思研究中心(Wadsworth Center)正在以每天檢測90個的速度對州內8200多個病毒樣本進行化驗，尋找更多變種病毒感染患者。