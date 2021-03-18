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醫生：打疫苗鮮有強烈反應 孕婦、備孕者均可接種

記者朱蕾／紐約報導
納蘇郡亞裔事務辦公室邀醫生詳解新冠疫苗安全性及接種後反應，下排左為郡長庫倫(Laura Curran)，右為梁浩芬。(會議視頻截圖)
納蘇郡亞裔事務辦公室邀醫生詳解新冠疫苗安全性及接種後反應，下排左為郡長庫倫(Laura Curran)，右為梁浩芬。(會議視頻截圖)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)亞裔事務辦公室17日晚舉行「新冠會談」(Covid-19 Conversations)，受邀參與的多位醫療業者詳解新冠疫苗的安全性及接種後反應，並表示，接種疫苗後的強烈過敏反應很少見，也沒有與疫苗直接相關的死亡病例；建議包括孕婦在內的民眾，都應考慮接種疫苗。

西奈山皇后醫院內科和傳染病科醫生薩蒂(Farhana Satti)表示，目前已在美國使用的三種新冠疫苗輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(J&J)，儘管有效率有所差異，但都足以使接種者免於重症和住院；建議民眾若有資格，可任選其一，儘快接種。

仁德醫生集團(Rendr Physicians)醫療總監梁浩芬(Liana Leung)表示，這三種疫苗都不含活性病毒，因此不會讓接種者感染新冠；此外，這些疫苗不會與接種者的基因相互作用或引起基因變化。接種後，民眾可能出現的反應包括注射區域疼痛、發燒、發冷、頭痛、肌肉酸痛、疲乏等，60歲以下接種者中尤為常見，這些反應一般持續一至兩天，最長七天。

梁浩芬還說，在接種了輝瑞和莫德納疫苗後，發生諸如呼吸困難、血壓驟降等強烈反應的案例至今不到五例，其比率並不比其他疫苗高。

梁浩芬表示，聯邦疾病防治中心(CDC)的「VARES」系統，供民眾報告在接種疫苗後死亡的案例；從去年12月到本月中旬，全美已接種超過1億劑新冠疫苗，死亡報告不到2000例，比率僅為0.0018%；此外，CDC在對這些案例調查後發現，很多死者有基礎疾病，如心臟病、癌症等；CDC尚未發現與新冠疫苗有直接聯繫的死亡案例。

長島猶太森林小丘醫院醫療副總監帕克(Isabella Park)表示，在輝瑞和莫德納第二劑疫苗接種完畢兩周後，接種者可算作「完成接種」(fully vaccinated)；只需一劑的強生疫苗在接種完28天後，算作「完成接種」；「完成接種」的民眾仍可能傳播病毒，因此在公眾場合仍需戴口罩等防護措施；若想實現「群體免疫」，要到70%到90%的民眾通過接種疫苗或自然產生抗體。

針對孕期女性是否應接種疫苗，帕克表示，CDC、美國婦產科醫師協會及母嬰醫學學會都建議孕婦及正在備孕的女性，接種任意一種新冠疫苗，因爲感染新冠的孕婦有更高的住院和重症風險，與健康孕婦相比，早產或流產的可能性更高。試驗階段以及開始接種後，還未有因接種疫苗而流產的報告；此外，孕期接種疫苗的女性可能通過哺乳等方式，將抗體傳遞給嬰兒：佛州一名孕婦在懷孕36周時接種了莫德納疫苗，生下的孩子近期被檢測出攜帶抗體。

疫苗 莫德納 CDC

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