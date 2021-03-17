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研究報告：三種疫苗有足夠功效抵抗變種病毒

記者金春香／紐約報導
紐約血液中心的研究報告顯示當前三種疫苗都可以有效抵抗變種新冠病毒。（紐約市長辦公室提供）
紐約血液中心的研究報告顯示當前三種疫苗都可以有效抵抗變種新冠病毒。（紐約市長辦公室提供）

紐約血液中心(The New York Blood Center)日前發布研究報告顯示，目前經過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准使用的輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)三種疫苗，都可以有效抵抗變種新冠病毒。

根據紐約市府數據，英國變種病毒(B117)和紐約本地變種病毒(B1526)的感染者，目前已占全市新增感染者數量的一半，不少醫學專家提出擔憂，稱目前使用的疫苗可能無法高效抵禦變種病毒。

不過根據紐約血液中心首席執行官希利爾(Christopher D. Hillyer)和實驗室主管盧辛格(Larry Luchsinger)共同撰寫、發布在「科學雜誌」(Science Magazine)上的研究分析報告顯示，三種疫苗都能製造足夠的抗體來對抗變種病毒。

盧辛格表示，他們的研究結果顯示，有充足證據顯示現在的疫苗可以抵抗變種病毒，科學界能夠在一年之內研發這些功效極高的疫苗，成績顯著。

不過報告也指出，若有更多變種病毒序列出現，那麼疫苗的有效性也需要再次檢驗，且檢驗方式應以疫苗是否能抑制人體遭病毒感染為主，而非此前以疫苗是否能產生充足抗體來作為檢驗依據。

此外，紐約血液中心還在研發兩種新冠疫苗，目前都仍處於臨床前期階段，該中心也擁有全國最大的感染新冠病毒康復者血漿公共收集庫，這些血漿都可以用來進行相關醫學研究。

疫苗 變種病毒 紐約市

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