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1400元紓困金到手 紐約華人：一半花掉、一半儲蓄

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙8大道銀行有大量民眾排隊領紓困金。（記者顏潔恩/攝影）
布碌崙8大道銀行有大量民眾排隊領紓困金。（記者顏潔恩/攝影）

聯邦政府目前發放的第三輪1400元紓困金，17日起已匯進數千萬民眾的銀行戶頭，布碌崙(布魯克林)8大道多家銀行都大排長龍，不少人查詢是否到帳；面對這次最高數額的紓困金，很多華裔民眾稱是及時雨，打算一半用作及時行樂、支付生活費用，一半留在銀行儲蓄。

布碌崙8大道幾乎所有銀行門口在17日都出現排隊狀況，部分不擅使用手機和網站查詢的長者前來查詢新一輪紓困金是否已到帳；儘管此前已有兩筆紓困金，但仍有不少人擔心紓困金會莫名從銀行帳戶上消失，寧可等待數小時領取紓困金。

此前會計師就指出，紓困金不會影響民眾現有任何福利的申請，國稅局、債權人也不能以任何理由追討該筆金額，即使是政府系統錯誤發放也不會追回；符合領取資格但仍未收到該筆金額的民眾，可在報稅時向政府追討，如果民眾仍未收到，應耐心等待，或者登錄網站IRS.gov/GetMyPayment，查詢紓困金是否發出。

17日在8大道銀行外排隊的華男陳家梁稱，最近剛好買部二手車，會花部分紓困金來維護和升級轎車的功能，剩下的錢則存回銀行；他稱紓困金來得很及時，讚賞美國政府有這樣的能力可以資助人民，對急需錢的人是莫大的幫助。

就讀大學最後一個學期的華女趙Macy則說，去年新冠疫情爆發後，她失去了兼職工作，這期間靠儲蓄度日；雖然生活不算拮据，但也不能像從前一樣大手筆買東西，因此紓困金對她而言，不是多了一筆可以購物的金額，而是基本生活費，所以會謹慎使用。

黃女士也表示，因家裡還有小孩，他們一家共獲得4200元紓困金；她說現在物價太高，家庭成員多、生活支出也大，最近因購置大量生活必需品而「負債累累」，所以眼下要先償還卡債，剩下的錢則全部存起來，以備日後不時之需。

紓困金 8大道 布碌崙

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