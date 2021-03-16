華裔女大學生 紐約步行回家遭割傷手背

嫌犯照片。（市警總局提供）

一名25歲華裔 女大學生日前在布碌崙 (布魯克林)步行回家途中，遭一名陌生男子尾隨並用尖刀割傷華女 手背，華女15日回憶此次遭遇仍心有餘悸，稱不敢再獨自一人步行街頭，但慶幸自己仍活著。

該女大學生名為鑫迪(Cindy，音譯），她於2月28日晚間11時左右在布碌崙Dekalb大道交Skillman街步行回家途中被一名陌生男子尾隨，「我放慢腳步，他也放慢腳步，我加速，他也加速」；期間鑫迪企圖改變路線好甩掉尾隨男子，但是對方卻立刻追趕了上來，一把鎖住鑫迪的脖子同時威脅到「安靜，我有刀」。

影片來源：abc 7 NY

鑫迪驚慌失措下不斷的尖叫，雙方對峙期間嫌犯用刀將她手背劃傷，而她則抓掉對方的黑色口罩，「一旦我扯掉他的口罩，他便逃走，從始至終他沒有告訴我究竟是為了搶錢還是有別的目的。」

案發後鑫迪被送醫接受治療，手背縫了數針，相比手背的傷心裡的恐懼對她影響更大，「我再也不敢獨自一人走在街道上」；但於此同時她也感到慶幸，「我覺得我很幸運，至少我還活著。」

警方經過調查成功獲得嫌犯監控視頻，表示嫌犯大約20至30歲，作案後沿Skillman街朝南方向逃走；現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。