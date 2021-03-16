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黃頤銘處女電影「不羈」上映 講紐約華裔青年籃球夢

記者張晨／紐約報導
黃頤銘處女電影「不羈」上映，講述紐約華裔青年的籃球夢。(Focus Features)
黃頤銘處女電影「不羈」上映，講述紐約華裔青年的籃球夢。(Focus Features)

因個人回憶錄「初來乍到」(Fresh Off The Boat)被改編ABC電視台熱門劇集「菜鳥新移民」而聲名鵲起的黃頤銘(Eddie Huang)於本月帶著他正導演處女作「不羈」(Boogie)登上各大院線，這與關於成長的籃球電影講述了一個住在皇后區的華裔青年夢想進入NBA打球的故事。

黃頤銘表示，這部電影將延續「講述自己的故事」，其中傳遞的許多情緒都非常具有自傳式效果。

他說，「有很多場景來源於我的真實生活和成長經歷，經過微調後適應了電影的氛圍，但這些動作還是會依照原本的意願發生且呈現在觀眾眼前，但我得說這些情緒完全是自傳式的，至少有60%的場景是這樣的。」

黃頤銘如今住在西海岸，他在那裡找到了日裔演員泰勒高橋(Taylor Takahashi)；「我需要一個不僅會打籃球，還能調動感情的人，並且願意作為一名演員來演這個角色。」

黃頤銘表示，通過接觸和了解，他發現自己和高橋都來自相對困難的移民家庭背景，相信高橋能夠利用這些融在骨血裡的感覺和情緒。

在影片中，高橋扮演的阿爾弗雷德·「布吉」·陳(Alfred Boogie Chin)是一名常在法拉盛打籃球的高中生，他帶著年輕人熱血和父母的壓力，力求獲得籃球獎學金。

高橋表示，這個角色讓他遠離了自己在洛杉磯的日裔背景，「來到紐約，成為一名移民，對我來說是不同的。」

「我是出生在這裡的第四代，我的祖父母曾被關在拘留營裡，所以我在某種程度上被拉離了我的本源文化。」他表示，對他來說，為了扮演這個角色，必須去觀察和經歷那些有著新移民經歷的群體，並看到他們所承受和信奉的信條。

黃頤銘表示，在「不羈」中，皇后區也是一個重要的取景地，並承擔著重要的角色。「皇后區非常重要，就像曼哈頓下城一樣。」

「我遊歷過世界上的很多城市，但當我每次回到紐約，都會感覺它是最有未來感的城市，也是最具多樣性的城市，紐約的文化絕對是片中一個重要的角色，這也是我們從電影中汲取力量之處。」他說，如果想打籃球，就去紐約。

黃頤銘稱，籃球或者街球的概念就來自紐約大大小小的操場，「我們有世界上最偉大的球隊，紐約尼克隊(New York Knicks)，紐約人打籃球的方式也非常強悍。」

「不羈」已於各大影院上映。

紐約 移民家庭 電影

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