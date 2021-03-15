新研究：確診新冠的兒童腎功能損傷遠高於健康兒童

新研究顯示，確診新冠的兒童腎功能損傷遠高於健康兒童。(市長辦公室提供)

隨著全市返校的進程推進，雖兒童感染病毒的可能性要比成年人小得多，但根據紐約州 最大醫療系統諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)的一項新研究顯示，一些確診的兒童可能會面臨致命的健康風險，其表現為兒童多系統炎症綜合症(MIS-C)——一種包括心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、胃腸等器官可能發炎的疾病。

根據該研究，被確診兒童的腎臟出現了比常人更嚴重的損傷，研究人員查閱了152名患兒的醫療記錄，大約每十人中就有一人患有急性腎損傷。

而在那些同時患有兒童多系統炎症綜合症的人中，這一比例則翻了兩倍，而通常情況下，嚴重的腎功能障礙在兒童中是非常罕見的，發達國家中每10萬兒童中才有一到24例。

諾斯韋爾范斯坦醫學研究所(Feinstein institute for Medical Research)副教授塞瑟納(Christine Sethna)博士是該研究的合著者之一，她在接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，尚不清楚導致該損傷的確切原因或機制，「但我們知道這是一種病毒感染後的綜合症，它與感染過新冠有關，通常會在感染後六到八周出現。」

在被調查的152名患兒中有11.2%的人患有急性腎損傷，其中55例多系統炎症綜合症患兒的發病率略則更高，大約是為18.2%。

塞瑟納表示，幸運的是，大多數患有急性腎損傷的兒童都痊癒了，只有兩個孩子在出院時腎臟還有些問題。

「總的來說，兒童感染新冠的比例遠低於成人，而在感染過新冠的孩子中，引起多系統炎症綜合症的比例則更為罕見。」塞瑟納說，但父母仍然應該注意。

她表示，在已知感染後的六至八周，如果孩子有嘔吐、腹瀉、高燒、皮膚症狀或昏睡的跡象，應該尋求醫療護理。

在疫苗 接種方面，塞瑟納則表示，輝瑞和莫德納 已經完成了12至18歲的臨床試驗登記，「所以目前來看最好的情況是，12到15歲的孩子會在今年夏天到晚秋開始接種。」

「下一個階段才會是12歲以下的孩子，因為這個年齡段的臨床實驗還沒有開始，所以接種也會被大大推遲。」她預測，可能在今年年底甚至2022年初。