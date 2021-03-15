「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

針對亞裔 的犯罪案件層出不窮，曼哈頓哈林區(Harlem)日前也發生了一起仇恨攻擊犯罪案件，一淺膚色外族裔男子當街將一亞裔受害者撞到並大罵「該死的中國 人，滾回中國」(Fxxxing Chinese, go back to China)，隨後又舉拳毆打；現該男子遭市警32分局通緝。

影片來源：市警提供

警方表示，該案發生在2月15日晚上10時10分左右，一名27歲的亞裔男子走在鄰近位於萊諾克斯大街(Lenox Ave)交西139街的街上；當時他正向自己停在塞繆爾遊樂場(Fred Samuel Playground)的車中走去。

而不想一名淺膚色的外族裔男子迎面朝他走來，而後將其推倒在地；警方稱，當受害者質問該男子為何攻擊自己時，他卻大聲罵道「該死的中國人，滾回中國去。」並再次舉拳朝受害者的臉上打去。

市警14日晚公布了案發地附近的監控錄像，最後一次被看到時他頭戴黑色線帽，身穿黑色夾克，為著黑白相間的手帕當作口罩。

警方呼籲民眾有看到和圖中、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。