我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務卿和防長抵日：團結盟友 反擊中國

奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」6項、「曼克」10項

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

記者張晨／紐約報導

針對亞裔的犯罪案件層出不窮，曼哈頓哈林區(Harlem)日前也發生了一起仇恨攻擊犯罪案件，一淺膚色外族裔男子當街將一亞裔受害者撞到並大罵「該死的中國人，滾回中國」(Fxxxing Chinese, go back to China)，隨後又舉拳毆打；現該男子遭市警32分局通緝。

影片來源：市警提供

警方表示，該案發生在2月15日晚上10時10分左右，一名27歲的亞裔男子走在鄰近位於萊諾克斯大街(Lenox Ave)交西139街的街上；當時他正向自己停在塞繆爾遊樂場(Fred Samuel Playground)的車中走去。

而不想一名淺膚色的外族裔男子迎面朝他走來，而後將其推倒在地；警方稱，當受害者質問該男子為何攻擊自己時，他卻大聲罵道「該死的中國人，滾回中國去。」並再次舉拳朝受害者的臉上打去。

市警14日晚公布了案發地附近的監控錄像，最後一次被看到時他頭戴黑色線帽，身穿黑色夾克，為著黑白相間的手帕當作口罩。

警方呼籲民眾有看到和圖中、視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

中國 亞裔 手機

上一則

布碌崙華社街頭 發現「中國殺人」口罩

下一則

民調：半數紐約民眾認葛謨不應立即辭職

延伸閱讀

不滿北京默認緬甸軍政府 抗議者鎖定中資工廠洩恨

不滿北京默認緬甸軍政府 抗議者鎖定中資工廠洩恨
中國法西斯刺激西方新冷戰

中國法西斯刺激西方新冷戰
男辱亞裔母子中國病毒 警以仇恨犯罪偵辦

男辱亞裔母子中國病毒 警以仇恨犯罪偵辦
民選官員籲開暑期班 彌補疫情教育缺失

民選官員籲開暑期班 彌補疫情教育缺失
滾回你的國家？橙縣一華裔住家屢被騷擾 鄰居組織民防

滾回你的國家？橙縣一華裔住家屢被騷擾 鄰居組織民防

布朗士華人洗衣店 光天化日遭入室盜竊

布朗士華人洗衣店 光天化日遭入室盜竊

熱門新聞

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
曼哈頓華埠雜貨鋪遭非洲裔男子無故打砸，民眾拍照卻無人報警。(記者張晨/攝影)

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

2021-03-13 15:23
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27
近期針對亞裔攻擊案件頻發，一些華人甚至不敢搭乘公共交通；圖左二為在曼哈頓華埠東百老匯地鐵站口被陌生男子毆打的張明順。（本報資料照片）

長島華女遭當街鎖喉 差點失明

2021-03-14 03:29
鄰居報警稱一具男性焦屍在自家後院被發現。(谷歌地圖)

紐約華人社區住家後院 發現1男焦屍 同住老嫗失蹤

2021-03-09 12:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群