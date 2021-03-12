我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

願我們彼此不認識！伊州首名新冠死者家人吐心聲

紐約國會代表團連發聲明 籲葛謨下台

紐約國會代表團連發聲明 籲葛謨下台

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州長葛謨性騷擾醜聞發酵，要求下台的呼聲愈來愈多。(美聯社)
紐約州長葛謨性騷擾醜聞發酵，要求下台的呼聲愈來愈多。(美聯社)

州長葛謨(Andrew Cuomo)近來陷入掩蓋養老院新冠死亡率及性騷擾醜聞，要求其下台的呼聲愈來愈多；紐約國會代表團(New York's Congressional delegation)多名民主黨籍成員12日陸續發布聲明，表示葛謨已失去紐約選民的信任，不再適合當州長，要求立即卸下職務。

葛謨受到養老院和性騷擾醜聞的雙重夾擊，儘管涉嫌性騷擾一事還在調查中，但也已因此聲名狼藉，大約55名紐約州議員聲明要求他下台，並已有議員提議彈劾。

此前紐約州國會眾議員大多對此事絕口不提，但12日轉變態度，來自黨內的高層、年輕激進派成員都陸續發表聲明，要求除去葛謨職務；國會眾議員Jerry Nadler提到，「葛謨已失去紐約選民的信任，必須馬上辭職」。

女性國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)在另個聲明中也指出，國會代表團成員都相信那些指控葛謨的報導、受害者的證詞，得出的結論是，「葛謨在接下來的諸多挑戰前，不適合再發揮領導作用」。

其他國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、孟昭文(Grace Meng)、克拉克(Yvette Clarke)、艾斯柏(Adriano Espaillat)等人也同意葛謨應下台。

葛謨 紐約州 眾議員

上一則

八旬韓裔老婦紐約威徹斯特郡被遊民吐口水、毆打至昏迷

下一則

紐約法拉盛圖書館疫苗接種站12日尚不開放 施打疫苗要預約

延伸閱讀

外州客進紐約 4月1日起免隔離

外州客進紐約 4月1日起免隔離

性騷擾升級性侵？州眾議會啟動彈劾葛謨調查

性騷擾升級性侵？州眾議會啟動彈劾葛謨調查
葛謨「美國危機」書被冷凍 養老院家屬要他捐版稅

葛謨「美國危機」書被冷凍 養老院家屬要他捐版稅
紐約客談／葛謨性騷擾？一切都是政治

紐約客談／葛謨性騷擾？一切都是政治
葛謨性騷案擴大 第6女指控不當撫摸

葛謨性騷案擴大 第6女指控不當撫摸

性騷醜聞連環爆 多名女性社區領袖仍支持葛謨

性騷醜聞連環爆 多名女性社區領袖仍支持葛謨

熱門新聞

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

2021-03-05 11:10
該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

2021-03-10 12:37
鄭勇的摯友林秀瑜譴責針對趙津散布的不實謠言。(記者顏潔恩╱攝影)

鄭勇遺孀遭指控「想獨吞善款」 親友闢謠「會如實公布款項」

2021-03-06 02:30
由於進口產品成本增加與美元貶值等問題，華人超市的商品陸續調價，包括醬油、醋等中式調味料與其他食品及雜貨。(記者牟蘭／攝影)

成本增 華人超市進口貨漲價 民眾吃不消

2021-03-05 02:30
10日(周三)早8時起，紐約所有60歲以上民眾可以預約接種，3月17日(周三)起，州內所有接種點將可為任何有資格接種的民眾施打疫苗，不必再根據居住地、職業區分。(美聯社)

紐約州60歲以上民眾 明起可預約接種

2021-03-09 11:25
努力追夢的潘先生開了自己的美食店，希望更多人品嚐到他的廚藝。(記者朱蕾/攝影)

疫情打不倒 華男在家做梅菜包 創業開店

2021-03-10 02:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」
1.9兆「美國救援」紓困案 拜登已簽！

1.9兆「美國救援」紓困案 拜登已簽！
何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳

何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳