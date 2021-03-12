紐約國會代表團連發聲明 籲葛謨下台

紐約州長葛謨性騷擾醜聞發酵，要求下台的呼聲愈來愈多。(美聯社)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)近來陷入掩蓋養老院新冠死亡率及性騷擾醜聞，要求其下台的呼聲愈來愈多；紐約國會代表團(New York's Congressional delegation)多名民主黨籍成員12日陸續發布聲明，表示葛謨已失去紐約選民的信任，不再適合當州長，要求立即卸下職務。

葛謨受到養老院和性騷擾醜聞的雙重夾擊，儘管涉嫌性騷擾一事還在調查中，但也已因此聲名狼藉，大約55名紐約州 議員聲明要求他下台，並已有議員提議彈劾。

此前紐約州國會眾議員 大多對此事絕口不提，但12日轉變態度，來自黨內的高層、年輕激進派成員都陸續發表聲明，要求除去葛謨職務；國會眾議員Jerry Nadler提到，「葛謨已失去紐約選民的信任，必須馬上辭職」。

女性國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)在另個聲明中也指出，國會代表團成員都相信那些指控葛謨的報導、受害者的證詞，得出的結論是，「葛謨在接下來的諸多挑戰前，不適合再發揮領導作用」。

其他國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、孟昭文(Grace Meng)、克拉克(Yvette Clarke)、艾斯柏(Adriano Espaillat)等人也同意葛謨應下台。