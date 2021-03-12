八旬韓裔老婦紐約威徹斯特郡被遊民吐口水、毆打至昏迷

83歲的陶南希在拾荒時造人毆打至昏迷。(取自ABC採訪截圖)

威徹斯特郡(Westchester County)一名八旬韓裔 老婦本周在一家購物中心外拾荒時被一名遊民無故攻擊，先吐口水後遭毆打，導致其後腦著地當場昏迷。

根據ABC 7頻道12日報導，83歲的陶南希(Nancy Toh)於9日晚上7時30分左右在白原市(White Plains)的威徹斯特購物中心外遇襲，當時她正在撿瓶子和易拉罐賺錢。

杜南希在鏡頭前用韓語表示，她於當晚7時30分左右，在白原商場外收集空瓶時，一名陌生男子突然接近她，突然抬頭向她臉上吐口水，隨後用鼻子猛撞她的臉；她因事發突然，立即閉上雙眼，但對方並未停止攻擊，又將其猛推倒地。

杜南希回憶，她倒地後，頭部被猛烈撞擊，再度睜開眼睛時，頭上不斷有鮮血流出，「就像是噴出來一樣」；雖然受到重傷，但她說，因無法承擔醫療費用，她至今沒有前往醫院治療傷勢。

陶南希說，是一名路過的好心人看到後向自己伸出了援手。

陶南希的女兒陶琳達(Linda Toh)表示，母親等了一天後才決定報案，因為亞裔 在文化上被教導要保持沉默，讓發生的事過去，儘量向前看；「她也不想去醫院，因為擔心昂貴的醫藥費。」陶琳達說。

而就在陶家母女決定報警的第二天，40歲的嫌犯內姆伯德(Glenmore Nembherd)就被警方逮捕了，警方稱，這名嫌犯是名遊民，曾有多次攻擊他人的紀錄。

「像威徹斯特這樣安全的城市，發生這樣的案件會令居民感到非常不安，這是我們絕對不能容忍的。」斯賓塞說，但即使警方正在從各個角度調查這起案件，如今並沒有任何證據表明嫌犯的犯罪動機和仇恨犯罪有關。

該案是紐約 近日涉及亞裔受害者攻擊案浪潮的其中之一，陶琳達表示，沒想到母親在離家這樣近的地方會遭到如此惡劣的攻擊，甚至有可能喪命，「現在我不敢門，我的孩子也一樣。」

而受害者陶南希則表示，自己經歷了三次戰爭，如今她「只想要和平。」；她說，我們一家人都是基督徒，所以我想我們會原諒這個人。

杜南希遭到攻擊的同一日，一名25歲的韓裔母親在新鮮草原的街頭遭到他人辱罵中國病毒，並被連吐三次口水；對此貝賽韓裔社區服務中心的主任李琳達(Linda Lee)表示，她對於頻發針對亞裔的犯罪並不意外，近期已有大量相關罪案發生，一些亞裔受害者甚至在白天遭到他人攻擊。

李琳達說，該中心已開課程，教授耆老如何在外出與旅途中保護自己，「社區的民眾感到極不安全，我們服務的很多長者稱，他們現在的生活(因為這些攻擊)變得非常艱難」。