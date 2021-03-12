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八旬韓裔老婦紐約威徹斯特郡被遊民吐口水、毆打至昏迷

記者張晨、記者牟蘭／紐約報導
83歲的陶南希在拾荒時造人毆打至昏迷。(取自ABC採訪截圖)
83歲的陶南希在拾荒時造人毆打至昏迷。(取自ABC採訪截圖)

威徹斯特郡(Westchester County)一名八旬韓裔老婦本周在一家購物中心外拾荒時被一名遊民無故攻擊，先吐口水後遭毆打，導致其後腦著地當場昏迷。

根據ABC 7頻道12日報導，83歲的陶南希(Nancy Toh)於9日晚上7時30分左右在白原市(White Plains)的威徹斯特購物中心外遇襲，當時她正在撿瓶子和易拉罐賺錢。

杜南希在鏡頭前用韓語表示，她於當晚7時30分左右，在白原商場外收集空瓶時，一名陌生男子突然接近她，突然抬頭向她臉上吐口水，隨後用鼻子猛撞她的臉；她因事發突然，立即閉上雙眼，但對方並未停止攻擊，又將其猛推倒地。

杜南希回憶，她倒地後，頭部被猛烈撞擊，再度睜開眼睛時，頭上不斷有鮮血流出，「就像是噴出來一樣」；雖然受到重傷，但她說，因無法承擔醫療費用，她至今沒有前往醫院治療傷勢。

陶南希說，是一名路過的好心人看到後向自己伸出了援手。

陶南希的女兒陶琳達(Linda Toh)表示，母親等了一天後才決定報案，因為亞裔在文化上被教導要保持沉默，讓發生的事過去，儘量向前看；「她也不想去醫院，因為擔心昂貴的醫藥費。」陶琳達說。

而就在陶家母女決定報警的第二天，40歲的嫌犯內姆伯德(Glenmore Nembherd)就被警方逮捕了，警方稱，這名嫌犯是名遊民，曾有多次攻擊他人的紀錄。

「像威徹斯特這樣安全的城市，發生這樣的案件會令居民感到非常不安，這是我們絕對不能容忍的。」斯賓塞說，但即使警方正在從各個角度調查這起案件，如今並沒有任何證據表明嫌犯的犯罪動機和仇恨犯罪有關。

該案是紐約近日涉及亞裔受害者攻擊案浪潮的其中之一，陶琳達表示，沒想到母親在離家這樣近的地方會遭到如此惡劣的攻擊，甚至有可能喪命，「現在我不敢門，我的孩子也一樣。」

而受害者陶南希則表示，自己經歷了三次戰爭，如今她「只想要和平。」；她說，我們一家人都是基督徒，所以我想我們會原諒這個人。

杜南希遭到攻擊的同一日，一名25歲的韓裔母親在新鮮草原的街頭遭到他人辱罵中國病毒，並被連吐三次口水；對此貝賽韓裔社區服務中心的主任李琳達(Linda Lee)表示，她對於頻發針對亞裔的犯罪並不意外，近期已有大量相關罪案發生，一些亞裔受害者甚至在白天遭到他人攻擊。

李琳達說，該中心已開課程，教授耆老如何在外出與旅途中保護自己，「社區的民眾感到極不安全，我們服務的很多長者稱，他們現在的生活(因為這些攻擊)變得非常艱難」。

亞裔 韓裔 紐約

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