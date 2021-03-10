健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

該名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝華裔經理辱罵「滾回中國」。(視頻截圖)

全市針對亞裔 仇恨犯罪仍在發生，布碌崙(布魯克林)一名男子疑似不滿被要求戴口罩，朝Blink健身 中心一名華裔男經理辱罵「滾回中國」，被民眾全程拍攝下來；受害者的友人陳揚(Chen Yang，姓名皆音譯)將影片上傳至社交媒體，希望喚起大眾反對亞裔仇恨的意識，該名作為房地產經紀的男子也因此事件被解雇。

該事件於近期發生在布碌崙Bushwick一間Blink健身房內，一名抖音用戶上傳的影片顯示，一名身著西裝的外族裔男子將口罩丟在地上，接著對華裔經理惡言相向，語氣十分歧視 ；男子至少對經理說了兩次「你需要滾回中國，好嗎?」，然後就接起電話轉身離去。

該名經理的朋友陳揚發現這則影片後，立即上傳到自己的社交媒體，希望揪出該名男子；「他(經理)是一個善良且大方的人，絕對不會傷害別人，而且態度很專業」，陳揚表示，他根本不需要了解整件事的起因，就知道他的朋友絕對沒有做錯，是對方無故展開言語攻擊。

陳揚說，這樣的仇恨事件不夠受到廣泛關注，他也分享自身所遭遇過的歧視經歷，「有很多人在地鐵上言語騷擾我，還試圖朝我吐沫，就因為我是亞裔」。

而在該事件傳播的數天後，涉事男子因背負種族主義者的罵名，遭僱主21世紀房地產(Century 21)解僱；房地產公司發布聲明道，「我們絕不會輕易放過這類行為，也確保內部和各個獨立經紀人辦公室內，有妥善的方式去處理這樣的情況」。

同一時間，Blink健身中心也發聲明讚賞該名經理，在歧視話語面前仍保持高度專業，也強調男子的一席話絕不代表本中心的立場和信念，「我們支持『停止針對亞裔仇恨』運動，也支持各種膚色的員工和健身房會員，絕不會容忍任何形式的種族仇恨」。