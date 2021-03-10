市府：紐約市新增病例逾半感染變種病毒 籲續防疫

紐約市長白思豪。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)及其公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)10日表示，目前紐約市已有超過一半的新增新冠肺炎病例感染的是變種病毒 ，其中包括源自英國 的變種病毒(B117)和紐約本地變種病毒(B1526)；市府表示，變種病毒的傳染性更強，呼籲民眾繼續嚴格防疫。

法瑪表示，兩個變種病毒感染者目前已占全市新增感染者數量的51%；他說，上周全市共有39%的新增病例分離出紐約變種病毒，相比之下兩周前這一比率為31%，預示著變種病毒的傳染性更強。

他說，「我們的初步分析表明，尚無證據顯示紐約變種病毒會導致更嚴重的疾病或者降低疫苗的效力，但這僅僅是初步分析；目前我們仍在和學界、其他州及聯邦政府緊密合作，分析更多數據。」

同時，英國變種病毒感染者上周占總感染人數的12%，兩周前則為8%；10日最新公布的一份研究也表明，英國變種病毒可能導致更高的死亡率。

目前已知這兩個變種病毒的傳染性都比原型病毒更強；因此市府建議民眾繼續嚴格防疫，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；市府還表示，隨著高危人群接種疫苗數量增加，全市的新增新冠死亡人數和住院人數一直下降。