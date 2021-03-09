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楊安澤再奪紐約市長民調之首 獲年輕亞裔、白人青睞

記者顏潔恩／紐約報導
最新發布的民調結果顯示，華裔民主黨市長參選人楊安澤以32%支持率再次領先。(本報檔案照)
最新發布的民調結果顯示，華裔民主黨市長參選人楊安澤以32%支持率再次領先。(本報檔案照)

一項最新發布的民意調查顯示，民主黨籍華裔市長參選人楊安澤(Andrew Yang)廣受年輕亞裔和白人選民的青睞，以32%的支持率再度領先；布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以19%的支持率位居第二。

該民調由愛默生學院(Emerson College)、WPIX-TV和News Nation進行，自本月4日至6日間，共有644名選民受訪；在8日公布的結果中，楊安澤再度輾壓其他競爭者，獲得32%的支持率，支持者大多為18歲至29歲的白人和亞裔。

亞當斯則以19%的成績位居第二，在非洲裔和西語裔選民中較受歡迎；調查進一步披露，選民大多因楊安澤重視新冠肺炎疫情相關問題而給予支持，而亞當斯支持者則看重住房、遊民等議題。

影片來源：楊安澤競選團隊提供

人氣排在第三的是市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)，擁有9%的支持率；而目前該調查中有17%的選民還未作出決定。

亨特學院(Hunter College)政治學家謝利爾(Kenneth Sherrill)分析道，楊安澤憑藉總統參選人打開知名度，自參選以來，媒體對他的報導都比其他市長候選人來得多，其中不乏「全民基本收入」的大膽想法、以及近期在史泰登島渡輪上幫助遇襲攝影師的事件。

儘管其他競爭者都試圖向楊安澤開火，但至少到目前為止，批評聲都不足以影響他的人氣；謝利爾說，「他(楊安澤)努力塑造一個好人、自信、值得他人信賴的正面形象，這在當前公眾對民選官員的信心陷入低潮時，發揮了關鍵作用」。

同一批選民也針對其他職銜的民選官員進行調查，儘管州長葛謨(Andrew Cuomo)深陷性騷擾醜聞，但55%的紐約市選民，對葛謨工作的認可度仍比市長白思豪(Bill de blasio)來得高，反之只有26%的選民認可白思豪的工作能力。

楊安澤 白思豪 亞裔

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