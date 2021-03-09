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紐約華人社區竊車犯落網 竟有78次盜竊前科

記者顏潔恩／紐約報導
威廉斯涉嫌多起竊車案，目前已被警方逮捕歸案。(市警提供)
威廉斯涉嫌多起竊車案，目前已被警方逮捕歸案。(市警提供)

紐約布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區長久以來都存在汽車偷竊犯罪，一名非洲裔男子竊車成癮，自1月份起至少在當地犯案兩次、在皇后區犯案五次；該名竊賊日前已被警方逮捕，被控多項重竊、非法持有失竊物品等罪名，他此前也曾有過盜竊前科，被逮捕78次。

根據警方消息，61歲的威廉斯(Robert Williams)涉嫌在今年1月至2月中，在布碌崙華社和皇后區犯下至少七起汽車爆竊案；其中在1月3日，他撬開一輛停在班森賀21大道交21街的轎車，偷走放在車內的135元現金。

2月13日或14日的時候，他也涉嫌爆竊一輛停在New Utrecht大道交73街的車子，盜走裡頭的一張銀行卡後，四處消費；警方後來通過監控錄像截圖，取得威廉斯的樣貌，於本月2日成功逮捕他。

一名警方消息透露，一名竊車慣犯在同一時期也在皇后區多個社區犯下五起案件，當地市警後來和班森賀62分局合作調查，才發現原來嫌犯就是威廉斯。

他目前已移交布碌崙國王郡法院過堂，被控重竊(Grand Larceny)、微竊(Petit Larceny)、刑事毀壞(Criminal Mischief)、未經授權使用車輛、非法持有失竊物品等罪名，下一次出庭時間是4月7日(周三)；這也不是威廉斯首次犯案，紀錄顯示他自1986年起就因類似犯罪被捕過78次。

威廉 布碌崙 皇后區

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