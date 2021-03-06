撫摸下背、吻手…又有2名女子指控葛謨性騷擾

又有第四名前州長女性助理出面指控葛謨州長性騒。(美聯社)

又有兩名女性6日連續出面指稱紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾，一人說遭葛謨親吻求愛，另一人說被葛謨教導酒店房間擁抱。自此指控葛謨的女性增至五人。葛謨深陷騷擾醜聞，導致支持率大跌，有消息稱，市長白思豪(Bill de Blasio)在此期間一直與其核心圈子和工會盟友談論競選州長，葛謨的醜聞使他「信心大增」。

35歲的利斯(Ana Liss)曾於2013年至2015年擔任葛謨的政策和運營助理，她於6日向「華爾街 日報」透露，葛謨曾詢問她是否有男朋友，並在招待會上撫摸她的下背部、親吻她的手，主動向她求愛。

葛謨前政策和運營助理莉斯成為第四名指控其性騷擾的女性。(取自領英)

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葛謨的另一位前女助理欣頓(Karen Hinton)6日向華盛頓郵報爆料，稱葛謨在2000年的一場活動之後，將她召喚至光線昏暗的酒店房間，抱住她，幸而她掙脫。

不過葛謨的發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)在一份聲明中表示，葛謨在擔任州長期間對「數百人的行為與莉斯所描述的一樣，在公眾場合禮貌的親吻賓客，擺姿勢拍照，政界人士就是這麼做的」。

另有兩名男助手6日也出面指責葛謨作風粗暴，用髒話羞辱助手，稱他們是「貓」(pussies，意指女性陰部)，並稱他們「沒有球」(have not balls，意指沒有睾丸)。

一位白思豪的前高級顧問在談到葛謨的空前危機時說，「我笑得從椅子上跌了下來，他真的在考慮競選州長的事，因為葛謨的醜聞，他感到自己可以大膽前進了。」

當被問及是否在覬覦州長職位時，白思豪的回應一直含糊其辭；4日記者會上，當一名記者提出這個問題時，他笑著說「未來會自己解決的。」

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據多名內部人士透露，這些公開言論不僅是為了激怒葛謨，白思豪也正在祕密與其顧問團討論2022年民主黨初選與他競爭的問題；白思豪的市長任期將在今年底結束，而葛謨則可以在2022年11月尋求第四次連任。

目前州檢察長詹樂霞(Letitia James)正在對三名女性指控葛謨性騷擾案進行調查，不僅如此，聯邦政府也在調查葛謨試圖掩蓋養老院新冠死亡實際數字一案。

市府內部人士稱，白思豪相信，他自己的形象正在從去年的低點反彈；在2020年初，葛謨因出色的抗疫而大獲讚譽，而白思豪則稱自己在「笨拙地襯托他」。

奧伯尼(Albany)一位資深內部人士表示，「白思豪競選州長」的討論正在升溫。

這位消息人士表示，「我聽過不只是開玩笑的說法，但這並沒有嚇到我，因為他(白思豪)是一個非常自負的人，他甚至可以宣布要競選總統，儘管他永遠不可能成功。」

曾擔任白思豪和葛謨新聞秘書的欣頓(Karen Hinton)表示，並非想全盤抹掉白思豪的政績，「但紐約人明顯不太喜歡他。」；欣頓預計白思豪會轉向非營利、教書，或者評論領域。

消息人士稱，如果白思豪果真宣布競選州長，他可能會面臨比葛謨更強大的對手，詹樂霞、長島國會眾議員萊斯(Kathleen Rice)等均為熱門人選。

但一名策略師提醒那些押注葛謨第四次連任失敗的人，「不要低估他(葛謨)的能力，我不認為他像有些人說的那樣完蛋了，他還有機會挽回。」

根據4日出爐的兩份民調，紐約54%的選民相信葛謨確實曾對前女助理進行性騷擾，該數字在上周只有38%；另外葛謨的支持率已經下跌近30個百分點，目前僅有45%的紐約民眾對葛謨工作持滿意態度，而去年5月疫情高峰時期，其支持率高達72%。

而人們對白思豪的表現也不滿意，州內只有22%人滿意其表現，62%選民不滿意，而紐約市內滿意度為33%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點