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葛謨性騷擾課該上不上 被揭找人頂替

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葛謨性騷擾課該上不上 被揭找人頂替

記者金春香／紐約報導
紐約州府辦公室前員工班奈特爆料稱葛謨並未親自參加州府要求的工作場所性騷擾培訓過程，而是請人替自己完成。（州長辦公室提供）
紐約州府辦公室前員工班奈特爆料稱葛謨並未親自參加州府要求的工作場所性騷擾培訓過程，而是請人替自己完成。（州長辦公室提供）

指控紐約州葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾的州府辦公室前員工班奈特(Charlotte Bennett)在接受電視節目訪問時再爆料，稱葛謨並未親自參加州府要求的工作場所性騷擾培訓過程，而是請人替自己完成，然後再由他簽字。

班奈特表示，2019年州府辦公室進行工作場所性騷擾相關培訓課程時，她正在州府上班，知道葛謨沒有出席，她聽到辦公室主任本頓(Stephanie Benton)在電話中回覆葛謨道，「真不敢相信，我在替你做這件事。」

班奈特聽到電話時還對本頓開了玩笑，之後聽Benton對葛謨說讓他在培訓證明上簽字。

而班奈特的說法與葛謨於本周三在記者會上的說辭相悖，當天被問及是否完成規定性培訓時，葛謨說「簡而言之，有。」州府方面回應中，本頓否決自己曾替葛謨完成培訓。

班奈特還透露，葛謨連續兩天焦急地問她「有沒有給我找到女朋友。」去年6月底，班奈特在向葛謨特別顧問和幕僚長見面後，希望他們對葛謨行為進行調查，但對方稱班奈特的遭遇只能算是不恰當行為，事件還未發展至性騷擾程度，因此不需要調查，

班奈特的代理律師卡茲(Debra Katz)已於5日致信負責調查葛謨性侵指控的州檢察長詹樂霞(Letita James)辦公室，要求其確保州府辦公室和高級員工保存手中有關班奈特指控的相關證明，這一要求也是由於擔心葛謨的高級助手會像修改養老院報告一樣改寫州府相關文檔紀錄。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

葛謨 性騷 紐約州

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