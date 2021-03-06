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葛謨深陷醜聞 白思豪對競選州長「信心大增」

記者張晨／紐約報導
紐約州長葛謨深陷性騷擾醜聞，紐約市長白思豪與同僚通氣，表示對於競選州長的信心大增。(本報檔案照)
紐約州長葛謨深陷性騷擾醜聞，紐約市長白思豪與同僚通氣，表示對於競選州長的信心大增。(本報檔案照)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)近日深陷騷擾醜聞，導致其支持率大跌，而有消息稱，市長白思豪(Bill de Blasio)在此期間也一直與他的核心圈子和工會盟友談論州長競選之事，消息人士稱，葛謨的醜聞使他「信心大增」。

一位白思豪的前高級顧問說，「我笑得從椅子上跌了下來——他真的在考慮競選州長的事，因為葛謨的醜聞，他感到自己可以大膽前進了。」

當被問及是否在覬覦州長職位時，白思豪在整個星期都表現的含糊其辭，4日的記者會上，當一名記者提出這個問題時，他笑著說「未來會自己解決的。」

據多名內部人士透露，這些公開言論不僅是為了激怒葛謨，白思豪也正在秘密與其顧問團討論在2022年民主黨初選中與他競爭的問題；白思豪的任期將在今年底結束，而葛謨則可以在2022年11月尋求第四次連任。

目前州檢察長詹樂霞(Letitia James)正在對三名女性指控葛謨性騷擾進行調查，不僅如此，聯邦政府也在對葛謨試圖掩蓋養老院新冠死亡實際數字進行調查。

市府內部人士稱，白思豪相信，他自己的形象正在從去年的低點反彈；在2020年初，葛謨因出色的抗疫而大獲讚譽，而白思豪則稱自己在「笨拙地襯托他」。

奧伯尼(Albany)一位資深內部人士表示，「白思豪競選州長」的討論正在升溫。

這位消息人士表示，「我聽過不止是開玩笑的說法，但這並沒有嚇到我，因為她是一個非常自負的人，他甚至可以宣布要競選總統，儘管他永遠不可能成功。」

曾為白思豪和葛謨擔任過新聞秘書的欣頓(Karen Hinton)表示，並不是想全盤抹掉白思豪的政績，「但紐約人明顯不太喜歡他。」；欣頓預計白思豪會轉向非營利、教書，或者評論領域。

消息人士稱，如果白思豪果真宣布競選州長，他可能會面臨比葛謨更強大的對手，詹樂霞、長島國會眾議員萊斯(Kathleen Rice)等均為熱門人選。

但一名策略師提醒那些押注葛謨第四次連任失敗的人，「不要低估他的能力，我不認為他像有些人說的那樣完蛋了，他還有機會挽回自己。」

但根據4日兩份最新出爐民調結果顯示，紐約54%的選民相信葛謨確實曾對前女助理進行性騷擾，該數字在上周只有38%；另外葛謨的支持率已經下跌近30個百分點，目前僅有45%的紐約民眾對葛謨工作持滿意態度，而去年5月疫情高峰時期，其支持率高達72%。

而人們對白思豪的表現也不滿意，州內只有22%人滿意其表現，62%選民不滿意，而紐約市內滿意度為33%。

葛謨 白思豪 紐約市

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