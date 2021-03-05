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「西安名吃」員工遭仇恨暴力 楊安澤到訪慰問

記者和釗宇／紐約報導
華裔紐約市長參選人楊安澤。(美聯社)
華裔紐約市長參選人楊安澤。(美聯社)

紐約市自新冠疫情因來針對亞裔的仇恨犯罪數量暴增，著名小吃連鎖「西安名吃」的員工也未能倖免；華裔紐約市長參選人楊安澤5日拜訪曼哈頓華埠的西安名吃，在參與製作扯麵的同時，呼籲紐約市應認真對待針對亞裔的仇恨犯罪問題，稱若當選市長將對「亞裔仇恨犯罪工作組」的資金支持，並加強對社區的聯繫，希望更多仇恨犯罪受害者站出來，讓這一問題引起重視。

西安名吃店員鄭先生表示，他兩個月前在早上上班途中從地鐵走出來時，被一名同乘地鐵的非洲裔單車騎士尾隨，出了地鐵站後遭到攻擊，「他在地鐵上就一直盯著我，下車以後就一直跟著我，什麼話都沒說，出了地鐵站直接衝過來給我臉上一拳，然後馬上騎車逃走；我認為，他是因為我是亞裔才攻擊我的，我沒有招惹過他。」

楊安澤5日到訪西安名吃，親自參與製作扯麵，並慰問遭遇仇恨暴力的員工；他表示，西安名吃員工遭到襲擊的事情令人震驚，「每個人遇到那種情況都會害怕；現在亞裔民眾被針對、處境越來越危險的，這是我有生以來問題最嚴重的時期；如果我當選市長，我將嚴肅解決這一問題，反對針對亞裔的暴力犯罪，並增加對市警局『亞裔仇恨犯罪工作組』的資金支持，這個小組不應僅由志願者組成。」

他認為，現在仍有許多仇恨犯罪事件沒有報出來，是因為民眾對警局信心和信任不足；楊安澤表示，若當選將促進執法人員與社區加強聯繫，讓亞裔民眾知道，「市府希望傾聽他們的感受，讓紐約市變得更安全。」

亞裔 紐約市 地鐵站

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