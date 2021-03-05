布魯克林8大道賭檔劫案 警發通緝令追捕1男嫌

警方公布最新視頻，通緝另名涉嫌搶劫並刺傷華男的外族裔男子。(市警提供)

華男鄭勇日前在紐約 布魯克林8大道 街頭搏鬥中路見不平，反被歹徒行刺冤死，引起華社的廣泛關注，高額懸賞抓拿嫌犯；案發數日後，被控謀殺罪名的史密斯(William Smith)已成功捕獲，警方日前再釋出一個全新監控視頻，呼籲民眾提供線索，幫助尋獲一名外族裔共犯。

8大道2月26日晚發生一起賭檔搶劫案件，歹徒與多名華裔男子在街頭搏鬥對峙，包括鄭勇、劉用發等路人出手相助；鄭勇不幸被當場捅死，劉用發等三人受傷。

警方針對嫌犯用以逃逸的白色賓士休旅車進行追蹤，數天後於布什維克(Bushwick)發現車輛，抓捕刺死鄭勇的史密斯；他在布碌崙 刑事法庭過堂後，因使用螺絲刀刺死鄭勇和其他人，被控最高的一級謀殺罪及攻擊、搶劫、非法持有武器等罪名，最高刑罰成立的話，可面臨20至25年監禁、終身監禁或死刑。

警方5日公布新的監控視頻，通緝該案中另名嫌犯；在當晚的9時29分，該名身穿淺色連帽衛衣、深色長褲的男子經過7大道街頭，期間頻頻轉身往後頭探，疑似在觀察周圍情況；兩分鐘後，多名華人和匪徒陷入混戰，該男子衝向一名受害者，阻止他向前幫忙。

儘管未戴口罩，但警方暫時無法確實對方是什麼人；民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。