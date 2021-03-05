我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

葛謨支持率暴跌 逾半選民相信性騷擾指控屬實

葛謨支持率暴跌 逾半選民相信性騷擾指控屬實

記者金春香／紐約報導
紐約州長葛謨支持率暴跌，逾半選民相信性騷擾指控屬實。（路透）
紐約州長葛謨支持率暴跌，逾半選民相信性騷擾指控屬實。（路透）

雖然紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)3日再次道歉，但根據4日最新出爐的兩份民調結果顯示，紐約54%的選民都相信確實曾對前女助理進行性騷擾，該數字在上周只有38%，另外葛謨的支持率已經下跌30%，目前僅有45%的紐約民眾對葛謨工作持滿意態度，二在去年5月疫情高峰時期，其支持率高達72%。

根據愛默生學院(Emerson College)、WPIX-TV和News Nation進行的民調結果顯示，在葛謨於3日記者會上發表道歉言論後，紐約54%的選民認為其曾對前助手進行性騷擾，堅信其沒有性騷擾行為的選民有19%。

而對於葛謨在記者會上的道歉，41%受訪者認為真誠，41%的人認為其並非真心。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)當日出爐的民調顯示，五分之四的選民認為針對葛謨提出的性騷擾指控非常嚴重，有59%的選民對其解釋和道歉不滿意。

有四成選民表示葛謨應立即下台，這些人中多為獨立派選民，有六成選民認為葛謨不應尋求2022年連任；對於葛謨的工作滿意程度，45%選民支持，46%反對。

而人們對紐約市長白思豪(Bill de Blasio)的表現也不滿意，州內只有22%人滿意其表現，紐約市內該數字為33%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

葛謨 紐約市 性騷

上一則

幾歲該作腸鏡檢查？驚人數字打破你對大腸直腸癌迷思

下一則

布魯克林8大道賭檔劫案 警發通緝令追捕1男嫌

延伸閱讀

葛謨助手曾改寫報告 隱瞞養老院死亡數字過失坐實

葛謨助手曾改寫報告 隱瞞養老院死亡數字過失坐實
針對亞裔仇恨犯罪大增 白思豪：絕不容忍

針對亞裔仇恨犯罪大增 白思豪：絕不容忍
嬌生疫苗到貨 為出行不便的老人上門接種

嬌生疫苗到貨 為出行不便的老人上門接種
性騷醜聞後首亮相 葛謨再道歉拒辭職

性騷醜聞後首亮相 葛謨再道歉拒辭職
葛謨性騷醜聞後首次出鏡 再次道歉 但拒絕辭職

葛謨性騷醜聞後首次出鏡 再次道歉 但拒絕辭職
葛謨衰爆 州議會限新發行政令 國會眾議員萊斯要他辭職

葛謨衰爆 州議會限新發行政令 國會眾議員萊斯要他辭職

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

2021-02-27 14:34
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56
警方封鎖當地區域，展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

2021-02-27 11:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
1.9兆新冠紓困案開始辯論 參院最快本周末表決

1.9兆新冠紓困案開始辯論 參院最快本周末表決