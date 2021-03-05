葛謨支持率暴跌 逾半選民相信性騷擾指控屬實

紐約州長葛謨支持率暴跌，逾半選民相信性騷擾指控屬實。（路透）

雖然紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)3日再次道歉，但根據4日最新出爐的兩份民調結果顯示，紐約54%的選民都相信確實曾對前女助理進行性騷 擾，該數字在上周只有38%，另外葛謨的支持率已經下跌30%，目前僅有45%的紐約民眾對葛謨工作持滿意態度，二在去年5月疫情高峰時期，其支持率高達72%。

根據愛默生學院(Emerson College)、WPIX-TV和News Nation進行的民調結果顯示，在葛謨於3日記者會上發表道歉言論後，紐約54%的選民認為其曾對前助手進行性騷擾，堅信其沒有性騷擾行為的選民有19%。

而對於葛謨在記者會上的道歉，41%受訪者認為真誠，41%的人認為其並非真心。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)當日出爐的民調顯示，五分之四的選民認為針對葛謨提出的性騷擾指控非常嚴重，有59%的選民對其解釋和道歉不滿意。

有四成選民表示葛謨應立即下台，這些人中多為獨立派選民，有六成選民認為葛謨不應尋求2022年連任；對於葛謨的工作滿意程度，45%選民支持，46%反對。

而人們對紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)的表現也不滿意，州內只有22%人滿意其表現，紐約市內該數字為33%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點