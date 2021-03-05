我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美2月就業人數新增37.9萬人 優於預期

葛謨助手曾改寫報告 隱瞞養老院死亡數字過失坐實

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

記者牟蘭／紐約報導
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的友人為其丈夫與五個孩子募款。(取自籌款網頁)

今年42歲的古家靈(Jane Yeh)去年懷上她與丈夫的第六個孩子，還獲得了哈佛大學的碩士學位，但今年1月她不幸染疫，病情在三天內迅速惡化，已經五個月的胎兒也因此流產，上月20日她因器官衰竭，不幸離世；她的丈夫與五個未成年子女日前為她在網上舉辦追思會，追憶她生前點滴往事。

美國出生長大的華裔二代古家靈，青年時期遇見成長經歷相似的葉傑克(Jackson Yeh，音譯)，兩人很快相愛並邁入婚姻殿堂，先後育有五個孩子；她婚後在家照顧孩子，並經營自己的寵物食品小生意，去年疫情爆發，她與家人搬到長島生活，並獲得了哈佛的碩士學位，並懷上了自己的第六個孩子。

根據古家靈的追思網頁，她今年1月不幸染疫，同月16日病情惡化，她因呼吸困難入院治療，三天內病情迅速惡化，19日她進入加護病房(ICU)急救，並使用呼吸器維持生命，因病情危重，她腹中五個月的胎兒也因此流產。

雖然古家靈暫時保住性命，但她的醫生表示她被兩種細菌感染，導致敗血性休克，血壓也急速下降；在與新冠病毒抗爭長達一個月後，她最終未能戰勝病魔，器官於2月20日衰竭，不幸離世。

葉傑克與五個未成年子女於4日，為古家靈舉辦線上追思會；她的家人在線上追思會的網頁上寫道，他們不希望「任何前來參加古家靈葬禮的賓客因此染疫」，因此通過這一方式悼念死者。

古家靈兒女在線上追思會上追憶母親的點滴，她的兒子說，母親是一個美好的人，她教會了自己成為一個更好的人；她的大女兒分享與母親在曼哈頓華埠推廣小狗食物的場景，她說至今自己還不能面對母親離世的事實。

葉傑克則表示，他沒有在妻子生前給她更多關愛，並呼籲其他男性，吸取他的教訓，珍惜眼前人。

古家靈的追思網頁上寫道，她不僅熱愛家庭，更對小狗投以關愛，家中養了12條狗；她的善良、單純與樂於助人，感染了身邊每一個人；她的教友為她在gofundme上籌款，網址為https://www.gofundme.com/f/in-support-of-jackson-yeh-family

古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的丈夫與五個孩子為她舉辦線上追思會。(取自追...
古家靈(左)因染疫流產並不幸離世，她的丈夫與五個孩子為她舉辦線上追思會。(取自追思網頁)

長島 美國 華埠

上一則

名人帶路逛華埠╱王Christine：中式料理健康新選擇

延伸閱讀

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多
佛州教師開打新冠疫苗

佛州教師開打新冠疫苗

世界晚報／華郵：家長恐遭歧視 亞裔學生返校率異常低

世界晚報／華郵：家長恐遭歧視 亞裔學生返校率異常低
親友染疫亡 家屬怒斥取消口罩令

親友染疫亡 家屬怒斥取消口罩令
孕婦該不該打新冠疫苗 專家:若擔心等懷孕三個月後再打

孕婦該不該打新冠疫苗 專家:若擔心等懷孕三個月後再打
警員隨身錄像機錄下長島兩警員多次腳踢嫌犯 已被停職

警員隨身錄像機錄下長島兩警員多次腳踢嫌犯 已被停職

熱門新聞

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
原本想成為一名星級米其林廚師的黃艾瑞，因疫情返回自家的傳統中餐廳工作，他改賣炸雞，五個月內創造奇蹟。(黃艾瑞提供╱Daniel Brennan攝影)

改賣炸雞創奇蹟 米其林餐廳華裔「翻紅」傳統中餐館

2021-02-27 14:34
布碌崙(布魯克林)8大道26日晚9時左右發生一起賭檔劫案。（記者顏潔恩／攝影）

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

2021-02-26 22:56
警方封鎖當地區域，展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

2021-02-27 11:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心
1.9兆新冠紓困案開始辯論 參院最快本周末表決

1.9兆新冠紓困案開始辯論 參院最快本周末表決