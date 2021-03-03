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一洲焦點／疫苗、紓困、紐約連3州長性醜聞

紐約市就業率和經濟 恐到2025年都難恢復

記者洪群超／紐約報導
市獨立預算辦公室最新報告指出，紐約市就業率和經濟恐到2025年都難恢復至疫情前水平。（記者洪群超/攝影）
市獨立預算辦公室最新報告指出，紐約市就業率和經濟恐到2025年都難恢復至疫情前水平。（記者洪群超/攝影）

市獨立預算辦公室(NYC Independent Budget Office)日前對紐約市未來經濟發展前景發表報告，以「緩慢和脆弱」(slow and fragile)總結新冠疫情後的復甦前景；報告指出，紐約市經濟很大程度依賴消費行業、旅遊業及商業地產，疫情下都遭重創且未來恢復緩慢，而全市恐到2025年都無望恢復到疫前水平。

該辦公室日前發表「紐約市經濟前景：緩慢和脆弱的復甦」(Outlook for the City’s Economy: A Slow and Fragile Recovery)報告，分析指出新冠疫情給紐約市經濟造成前所未有的嚴重衝擊；2020年，全市共失去55萬7000多個工作崗位，而這已是2020年最後幾個月內，因紓困計畫生效、經濟力挽狂瀾般快速復甦後的最好結果，否則失去的工作崗位將達88萬9000個。

報告指出，隨著疫情好轉，疫苗接種人群擴大，全市經濟各領域從今年1月起，都在穩步復甦，各行各業工作崗位也都呈增加趨勢，預計會持續保持正向增長；然而，變種新冠病毒所帶來的不確定性，給紐約市經濟復甦蒙上陰影。

報告認為，市長白思豪提出旨在復興經濟的170億元市府投資基建工程項目，是刺激全市經濟增長的一大動力；然而，作為紐約市經濟重要支柱的旅遊業、消費行業及地產，恐仍復甦緩慢，進而影響到全市整體的經濟復甦。

報告指出，居高不下的失業率是經濟復甦需解決的首要問題。疫情之下，醫療健保、科技、信息等行業的工作崗位增長快速；然而，餐館、零售、行政支持等服務行業自疫情以來工作崗位萎縮迅速，如今恢復緩慢；奢侈品消費和酒店業的工作崗位則幾面臨從斷崖式觸底，到如今緩慢回升，預計直到2025年，恢復的工作崗位仍比疫情前少23.2%。

報告指出，未來五年內，全市經濟、就業崗位會繼續增長，但恐至2025年，整體情況都無法恢復到疫情前的水平。

紐約市 疫情 紓困

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