紐約市就業率和經濟 恐到2025年都難恢復

市獨立預算辦公室最新報告指出,紐約市就業率和經濟恐到2025年都難恢復至疫情前水平。(記者洪群超/攝影)

市獨立預算辦公室(NYC Independent Budget Office)日前對紐約市 未來經濟發展前景發表報告,以「緩慢和脆弱」(slow and fragile)總結新冠疫情 後的復甦前景;報告指出,紐約市經濟很大程度依賴消費行業、旅遊業及商業地產,疫情下都遭重創且未來恢復緩慢,而全市恐到2025年都無望恢復到疫前水平。

該辦公室日前發表「紐約市經濟前景:緩慢和脆弱的復甦」(Outlook for the City’s Economy: A Slow and Fragile Recovery)報告,分析指出新冠疫情給紐約市經濟造成前所未有的嚴重衝擊;2020年,全市共失去55萬7000多個工作崗位,而這已是2020年最後幾個月內,因紓困 計畫生效、經濟力挽狂瀾般快速復甦後的最好結果,否則失去的工作崗位將達88萬9000個。

報告指出,隨著疫情好轉,疫苗接種人群擴大,全市經濟各領域從今年1月起,都在穩步復甦,各行各業工作崗位也都呈增加趨勢,預計會持續保持正向增長;然而,變種新冠病毒所帶來的不確定性,給紐約市經濟復甦蒙上陰影。

報告認為,市長白思豪提出旨在復興經濟的170億元市府投資基建工程項目,是刺激全市經濟增長的一大動力;然而,作為紐約市經濟重要支柱的旅遊業、消費行業及地產,恐仍復甦緩慢,進而影響到全市整體的經濟復甦。

報告指出,居高不下的失業率是經濟復甦需解決的首要問題。疫情之下,醫療健保、科技、信息等行業的工作崗位增長快速;然而,餐館、零售、行政支持等服務行業自疫情以來工作崗位萎縮迅速,如今恢復緩慢;奢侈品消費和酒店業的工作崗位則幾面臨從斷崖式觸底,到如今緩慢回升,預計直到2025年,恢復的工作崗位仍比疫情前少23.2%。

報告指出,未來五年內,全市經濟、就業崗位會繼續增長,但恐至2025年,整體情況都無法恢復到疫情前的水平。