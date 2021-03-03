紐約華男 地鐵站遭攻擊 疑又是仇恨亞裔犯罪

華埠F線地鐵站疑似再發生針對亞裔的暴力攻擊案件，圖為紐約市警察在地鐵站執勤。(Getty Images)

紐約市疑似再添一起針對亞裔 暴力犯罪，一名56歲華男 日前在曼哈頓華埠地鐵站 準備搭乘時，一名陌生男子突然無緣無故將受害者毒打一頓；「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)已介入調查，很有可能將該案列為仇恨亞裔犯罪，嫌犯目前仍在逃。

警方消息透露，該案件發生於2日晚8時50分許，在位於東百老匯交羅格斯街(Rutgers St.)的F線地鐵站內；該名華男當時在月台等車，不料一名疑似西語裔的男子突然湊近，二話不說就往華男的臉揍一拳。

華男失衡跌倒在地，頭部遭撞擊，施暴者還不罷休，繼續痛毆華男，直到他失去意識；嫌犯隨即逃離現場，在路人報案下，受害者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療，情況穩定。

市警「亞裔仇恨犯罪工作組」目前已介入調查，因受害者和嫌犯事先無任何爭端，懷疑很可能是仇恨犯罪，暫時無人被捕。

紐約市近期頻發針對亞裔暴力案件，上周一名36歲華男返家途中遭23歲葉門男子持刀突襲，多名華裔也在搭乘地鐵時遭到攻擊，其中一人遭猛擊後腦、另一人無故被毆。

警方呼籲案件知情者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。