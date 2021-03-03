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紐約華社悼念鄭勇「英雄好走」 遺孀：我會照顧好孩子

記者黃伊奕／紐約報導
數百民眾到趙勇遇害的現場，悼念這位見義勇為的硬漢。（記者黃伊奕／攝影）
數百民眾到趙勇遇害的現場，悼念這位見義勇為的硬漢。（記者黃伊奕／攝影）

為了悼念見義勇為阻止搶劫卻不幸被刺死的華男鄭勇，數百位民眾3日聚集在布碌崙(布魯克林)的案發現場，參加悼念儀式，隨著寫滿思念寄語的白色氣球升空，現場民眾大喊「英雄好走」，家屬則在一旁萬般不捨哭斷腸。

2月26日晚在布碌崙58街交7大道，發生了一起搶劫案，多名被搶的受害者追趕數名劫匪至57街夾7大道，剛和朋友聚餐完準備前往停車處的鄭勇與多名路人見狀，立即衝上前阻止劫案；但在與劫匪武力對峙期間，不幸胸口、手臂等多處遭連刺數刀，當場身亡。

鄭勇見義勇為之舉震撼整個華社，多個社區組織支持與號召下，數百民眾陪伴鄭勇家人，於3日前往案發現場祭拜；他們將57街街頭拉起「沉重追悼、永遠懷念、英雄鄭勇先生一路好走」的橫幅，手舉「鄭勇是我們社區英雄」、「譴責暴徒行為」等標語，表達對鄭勇英勇獻身的惋惜，和對過去華人總是成為罪案受害者的憤怒。

鄭勇的親友全程趴在印有鄭勇遺像的橫幅前痛哭，鄭勇的遺孀趙津不斷用手指著鄭勇遺像，讓五歲的兒子將父親的身影永遠印在腦海中；兒子因年幼，並不懂得死亡的意義，只是一直抱著媽媽，為她拭淚；場面十分哀戚，不少參加悼念活動的民眾也跟著哭濕了紙巾。

鄭勇的妹妹代表家屬向前來支持的民眾表示感謝，她說，「我們現在唯一的心願就是早日將所有兇嫌繩之以法，像這種暴力犯罪，不應該發生在任何社區，華人要讓所有人知道，我們團結一致，敢來侵犯我們社區的罪犯，我們一個也不放過。」

悼念儀式最後，親友將對鄭勇思念寄語寫在白色氣球上，趙津強睜著哭腫的眼睛寫上「親愛的老公，天堂沒有煩惱，你一路好走，我會好好照顧我們的孩子」，之後隨著白色氣球升空，現場民眾一起大喊「英雄好走」。

悼念儀式有不少民選官員以及警界高官到場，副督察盧曉士連同多名警局代表，在儀式結束後走上前，向趙津表示慰問，盧曉士向家屬承諾：「所有涉案嫌犯，一個也跑不了」。

趙勇的家屬在他的遺像前祭奠，場面哀傷，讓人動容。（記者黃伊奕／攝影）
趙勇的家屬在他的遺像前祭奠，場面哀傷，讓人動容。（記者黃伊奕／攝影）

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