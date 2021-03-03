葛謨鬆綁防疫 藝術、娛樂場館4月2日起有限度開放

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)3日表示，新冠疫情 多項數據已經回落至假日季高峰之前，因此恢復經濟也可加速開啟；州府宣布，自3月22日起將提高聚集活動人數上限，自4月2日起，藝術、娛樂場館可恢復開放，客容量33%；不過，新冠疫情緊急狀態4月30日到期後將延續，直至聯邦政府宣布疫情結束，但州議會可以簡單多數廢除州長的行政令。

葛謨表示，目前全州的七天平均新冠檢測 陽性率已經從1月4日最高時的7.94%降至3.18%，七天平均新冠住院人數已從1月21日最高時的8991人降至5433人，低於去年12月25日的6686人；除紐約市、長島和中哈德遜地區外，其他地區的七天平均陽性率均低於3%。

他說，鑒於疫情已經緩解，疫苗接種加速，因此恢復經濟的步伐可以適當放快；州府表示，即日起完全接種疫苗者，若在接種後90天內來訪紐約州，不必再遵守隔離或檢測的要求；另外，從3月22日，住宅樓內可進行十人以下聚集活動，室外人數限制25人；同時，大型社交活動的人數限制從50人增至100人，室外社交活動人數限制增至200人，所有人仍須戴口罩並保持社交距離。

同時，大型活動、藝術和娛樂場館自4月2日起可恢復運營，客容量限制在33%，室內活動不超過100人，室外不超過200人；但若要求觀眾入場出示陰性檢測證明，室內活動容量可升至150人，室外可升至500人。

但葛謨也表示，疫情仍未結束，因此疫情緊急狀態在今年4月30日到期之後，將會延續至聯邦政府宣布疫情結束為止；不過，州府已經和州議會達成協議，州議會可以簡單多數廢除州長的行政令；另外，州府若要宣布政策更改，須在更改生效前五天通知州議會，期間進行討論，緊急情況下除外。