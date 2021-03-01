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未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示確定不會去私營企業賺大錢，希望繼續做一名公職人員。（市長辦公室提供）
白思豪表示確定不會去私營企業賺大錢，希望繼續做一名公職人員。（市長辦公室提供）

3月1日是紐約市發現首例新冠病毒感染者一周年紀念日，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，過去的一年是紐約市歷史上最漫長、最艱難的一年；他表示，目前全市已施打新冠疫苗近200萬劑，預計到6月有望實現施打500萬劑的目標；但他也表示，州府在紐約市開設的兩座大規模接種站未能很好地促進疫苗分發公平，大部分疫苗給了市外居民。

白思豪1日的記者會上回顧了過去一年來的抗疫歷程，他表示，過去一年是紐約市歷史上最漫長、最艱難的一年，是市民團結起來抗擊疫情的一年，「我能回想到的是紐約市民的英雄主義精神和力量，以及紐約市的重新振作；我們的抗疫仍未完成，現在正打最後一場仗。」

白思豪說，目前疫苗接種工作進展順利，全市已經施打近200萬劑新冠疫苗，至少已有100萬人至少接種一針，約占全市人口的12.5%；而且隨著嬌生(Johnson & Johnson)疫苗獲批，紐約市有望到6月實現施打500萬劑的目標；此外，全市上周五共施打疫苗7萬6000劑，上周總施打量超過33萬8000劑，均創下歷史紀錄。

州府數據顯示，全州已經施打超過45萬劑疫苗，約14.3%的人口至少已接種一針；但白思豪表示，州府在紐約市開設的大規模接種點未能促進疫苗公平分配，大量疫苗分給了市外居民接種；其中，皇后區Aqueduct Racetrack接種站有75%的疫苗分給了市外民眾，賈維茨中心(Javits Center)的比率則為42%。

紐約市 疫苗 白思豪

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