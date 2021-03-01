刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

於2月26日晚間發生的紐約布碌崙 (布魯克林)搶劫殺人案，警方經過數日調查，成功於2月28日晚間將刺死鄭勇的嫌犯史密斯(William Smith)緝拿歸案，並以謀殺、搶劫、毆打等罪名起訴，據悉史密斯擁有多宗案底，曾在25年前同樣因謀殺罪名入獄。

45歲的史密斯在2月26日晚，連同多名同夥進入58街交7大道一家賭檔搶劫，多名華裔 男子隨後追趕劫匪並在街頭對峙，包括鄭勇、劉用發在內數名華裔路人見義勇為出手相助；鄭勇不幸被當場捅死，劉用發在內至少三人被捅傷送醫。

根據目擊者，多名嫌犯隨後跳入一輛車牌為JLH9539的白色奔馳休旅車逃離，警方經過對車輛連日追蹤，成功在周日晚間在布碌崙布什維克(Bushwick)發現車輛，並且將兇嫌史密斯抓獲。

現史密斯已被移交布碌崙法庭過堂，被控謀殺、搶劫、毆打等多項罪名。

據悉史密斯犯案累累，共有五次被捕紀錄，最近一次是在2010年因酒駕被捕，在2007年還曾參與販毒；在1996年他還因謀殺罪名被捕，並且過失殺人、持有武器等罪名成立，被判五至15年刑期，在2006年2月以假釋被釋放。