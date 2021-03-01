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白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職

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白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職

記者和釗宇／紐約報導
圖為去年3月紐約州長葛謨(左)與市長白思豪(右)出席記者會。(Getty Images)
圖為去年3月紐約州長葛謨(左)與市長白思豪(右)出席記者會。(Getty Images)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)針對其性騷擾指控的道歉，市長白思豪(Bill de Blasio)3月1日表示，葛謨僅將自己的行為形容為「開玩笑」，因此不能稱之為「道歉」，性騷指控不是笑料；他還暗示，若經過調查表明指控屬實，葛謨應當立即辭職。

白思豪表示，葛謨道歉聲明的意思是，「他說自己只是在開玩笑而已，但性騷擾絕不好笑；誰會用開玩笑來解釋性騷擾行為呢？這恐怕進一步證明了他到底在想什麼，這些問題被我們忽視太久；這樣的事情應該還有很多，每個受害者都應該大膽站出來，因為我們需要真相，性騷擾事件不能被一笑置之。」

他還說，當聽到兩名女性前員工對葛謨的指控後，他感到惡心，「有權勢的男人正在利用自己的權勢威脅年輕女性，如果指控屬實，葛謨就是把女性當做了自己的財產，這令人惡心、毛骨悚然；如果有人故意利用自己的權勢強迫女性和他發生性關係，那麼此人就不應繼續擔任公職。」

白思豪繼續呼籲對性騷指控進行全面快速的調查，同時感謝兩名勇於說出自己遭遇的女性，「這兩名女性的發聲其實是在幫助我們每個人，這並不容易，我和她們感同身受，站在眾目睽睽之下是艱難的；通過大膽發聲，她們不僅是在傳達絕不接受性騷行為的信息，而且也是在保護未來可能遭遇性騷擾的女性。」

此外，白思豪還繼續呼籲對葛謨掩蓋養老院新冠疫情的醜聞繼續調查，「養老院行業對葛謨競選的巨額捐款是否與此次醜聞有關？我們必須真正搞清楚養老院發生了什麼事情，這些人命是否本不該亡，以及葛謨為什麼會做出那樣的決定。」

葛謨 性騷 白思豪

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