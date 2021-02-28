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壓力大 ! 葛謨讓步 同意另指定性騷案獨立調查人選

壓力大 ! 葛謨讓步 同意另指定性騷案獨立調查人選

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨近日捲入隱瞞養老院死亡病例與性騷案疑雲。Getty Images
紐約州長葛謨近日捲入隱瞞養老院死亡病例與性騷案疑雲。Getty Images

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)已遭到兩名女性前員工指控性騷，白宮及紐約州多名重量級民代均呼籲展開獨立調查；葛謨28日終於退讓，同意由州檢察長詹樂霞(Letitia James)和州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)聯合指定獨立調查人員展開調查，而非他先前提名的前聯邦法官瓊斯(Barbara Jones)，後者被指與葛謨關係密切；但詹樂霞隨後又表示，調查指定權應單獨授予州檢察長辦公室。

葛謨28日透過其特別律師賈維(Beth Garvey)發表聲明稱，為了避免產生調查缺乏獨立性或有政治因素介入的觀感，葛謨已經請求州檢察長詹樂霞和州上訴法院首席法官狄佛爾，聯合指定一名獨立、有資質的律師進行調查，調查者應來自私營行業，與任何政治組織沒有關聯，調查完成後將公布一份完整的報告。

然而，狄佛爾作為2016年被葛謨任命上任的法官，其獨立性再次遭到質疑；詹樂霞隨後拒絕了葛謨的這一請求，稱根據州法律，一旦州長提出此類請求，就應由州檢察長辦公室全權調查；「儘管我非常尊敬狄佛爾法官，但我作為民選的州檢察長，須根據州法承擔責任接手此案，因此州長須僅請求州檢察長指定獨立調查，具有傳喚權的調查才能進行。」

葛謨 紐約市 白宮

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