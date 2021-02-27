布魯克林8大道賭檔劫案 1華男身亡 3人刀傷

警方封鎖當地區域，展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林日落公園8大道26日晚發生一起華人經營的賭檔劫案，非洲裔團夥匪徒上門突襲，搶走多部手機 和現金後，往車方向跑時，三名華男 跟隨其後追趕到大街上；不料匪徒拿出刀轉身行刺，三人身上都被刺中多刀，其中一名男子傷勢嚴重，送往醫院後宣告不治。

警方消息指出，該案發生於26日晚9時30分許，當72分局警員抵達7大道交57街現場時，發現三名男子倒在血泊中，每個人的身上都有傷痕；急救人員將傷者送往紐約大學 朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital- Brooklyn)搶救，可惜46歲華男腹部和胸口處都被刺中多刀，最終不治身亡，警方目前正通知其家人，尚未公布男子的信息。

（影音來源：記者顏潔恩）

另分別39歲和42歲受害者情況穩定，沒有生命危險；警方隨後也發現一名49歲男子當時想攔截嫌犯的車，不慎被撞及導致骨折，但在現場接受簡單包紮後已無大礙，並未送院。

根據一名男性目擊者表示，賭檔位於58街723號的一個地下室內，當時大約四、五名非洲裔男子突襲，已已搶走了三部手機和賭客的皮包，裡頭估計有幾百元；嫌犯的車子就停在57街，他們往車方向逃逸時，三名華男追出來搏鬥，於是遭到利刃攻擊。

當時很多居民都聽見受害者大喊「救命！救命！不要(No)！不要(No)!」，其中一人還跑到附近餐館請求幫忙；目擊者說，不少人也都出手相救，小心翼翼的想嚇走並拉開匪徒，手上滿是血跡。

匪徒最終跳上一輛車牌JLH9539的白色奔馳SUV轎車，往60街方向逃逸，目擊者說，看見車上還有其他人，猜測共有七、八人預謀犯案；他也表示，匪徒通常搶劫身上都持有武器，就算被搶了錢心有不甘，但至少最重要的是保住了性命，三人當時不該追出來。

案發後，警方派出多部警車在附近展開搜索，但至今都還沒有進展，截止當前，警方仍封鎖7大道57街一帶區域，持續進行調查。