葉門男子紐約華埠捅華男至重傷 1月在布魯克林攻擊華人

案發現場路燈下有大量血跡。(記者張晨/攝影)

自去年起就接報過一起仇恨犯罪 的華埠市警五分局轄區，於25日晚發生一起駭人聽聞的捅人案件,。23歲葉門男子持八吋長尖刀從後突襲，將一名路過的36歲華裔 男子捅至重傷。他於作案後前往鄰近的曼哈頓 地區檢察官辦公室崗亭自首；26日，該男子被控以仇恨犯罪為作案動機的二級謀殺未遂。男子曾有長時間的精神病史，1月曾在布魯克林攻擊過一名華裔受害者。

警方表示，25日晚6時19分左右，在位於哥倫布公園(Columbus Park)旁靠近窩扶街(Worth St.)和巴士打街(Baxter St.)交口處，23歲的薩爾曼·穆夫里希(Salman Muflihi)持刀將一路過的華裔男子捅傷，隨後逃離了現場，受害者則在路人的幫助下報警，被送往表維醫院(Bellevue Hospital)進行治療。

但在案發兩小時後，嫌犯穆夫里希自行前往了位於1 Hogan Place的曼哈頓地區檢察官辦公室，並對治安崗亭內的人說「我捅人，警察在哪。」隨後市警五分局迅速接手，將其押往警局審訊。

在審訊時穆夫里希向警方表示，「我就是看不慣他(受害者)看我的眼神。」但警方從案發地附近的監控錄像了解到，穆夫里希作案時是從後突襲的受害者，且當時天色漸暗，不確定他是否看清了受害者的容貌。

警方表示，涉案雙方均非遊民，嫌犯與受害者此前並不熟識，在案發過程中二人也並無語言交流；記者當晚在現場看到，案發地就在南區聯邦法院門前，而窩扶街日前已經完成整修變為雙向車道，下午十分車流人流都比以往更多，且鄰近的治安崗亭也時常有人駐守。

在鄰近的一處路燈下有大量的血跡，可見受害者被刺後找尋就近物體作為身體支撐，人行道上也零星散落有密集型的血滴。

警方26日表示，穆夫里希有長時間的精神病史，目前已經被控以仇恨犯罪為作案動機的二級謀殺未遂，其有三次攻擊他人被逮捕的紀錄，而在上個月，他就曾在布魯克林當街毆打一名華裔被捕。

記者25日晚發稿時，警方表示華裔傷者情況危急，但26日一早則表示其傷情目前趨於穩定，有倖存的可能，而穆夫里希目前也被押離了五分局，前往醫院進行精神鑑定。