葛謨前幕僚長：紐約養老院疫情 州府沒有瞞報

紐約民選官員和民眾呼籲繼續徹查州長葛謨(右)掩蓋養老院疫情醜聞的呼聲，仍然高漲。(美聯社)

紐約 民選官員和民眾呼籲繼續徹查州長葛謨 (Andrew Cuomo)掩蓋養老院 疫情醜聞的呼聲仍然高漲，25日葛謨前幕僚長發布聲明，再次辯護州長和州衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)上周對養老院問題做出的諸多解釋，堅稱州府沒有瞞報疫情；當日扎克也在州議會舉行的衛生廳部門預算公聽會上作證發言。

葛謨前幕僚長柯恩(Steven Cohen)在聲明中強調，州府和衛生廳是基於聯邦政府的建議之上，於去年3月25日頒布要求療養院接受從醫院康復出院新冠患者的行政令，他指責那些基於政治遊戲而對該行政令做出抨擊的異見人士和機構，並指責紐約郵報公開現任幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)於本月10日與州議會民主黨籍議員談話的內容。

柯恩認為紐約郵報、福斯新聞等媒體的偏頗報導是將德羅莎的部分語句從整個對話中摘除，以作為攻擊州府的武器，「他們說德羅莎用了『froze』這個詞，但實際上它的意思只是暫停，因為州府之後有按照司法部要求提交養老院數據。」

柯恩目前擔任帝國發展公司(Empire State Development)主席，他曾跟隨葛謨多年，在葛謨擔任州檢察長時就任其幕僚長，葛謨成為州長後他擔任其幕僚長近一年，更早些年他曾擔任紐約南區聯邦法院助理檢察官。