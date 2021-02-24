白思豪：卸任後不會去私營企業 想繼續做公職人員

白思豪表示確定不會去私營企業賺大錢，希望繼續做一名公職人員。（市長辦公室提供）

白思豪 (Bill de Blasio)明年將卸任市長一職，24日被問及卸任後有何打算時，白思豪表示確定不會去私營企業賺大錢，「我不是那樣的人」，他表示希望繼續做一名公職人員，為民眾服務。

白思豪2010年至2013年擔任紐約市 公益維護人，2014年起擔任紐約市長，2017年連任成功，但無法再尋求第三個任期，2019年他曾以民主黨參選人身分參加過2020年美國 大選；目前紐約市長選舉有十多名參選人，初選將於6月22日舉行，大選則將在11月2日舉行。

白思豪24日表示，他從沒想過去私營企業任職，「我以前沒有想過，將來也不會，我不是那樣的人，我是一名公職人員，這是我的人生，當然，之後我也要想辦法繼續為人民服務。」

白思豪強調，目前他的工作和生活重點就是抗擊新冠疫情，讓紐約市早日復甦，這涉及到方方面面。

他也表示，紐約市長一職是一項非常艱難的工作，一直以來這份工作被成為美國第二難的工作，他對那些想成為市長的人說，「上帝保佑你們，這是一個很棒的為大家做好事的機會，但你要做好準備，因為這幾乎是你能想像到的世界上工作強度最大的工作。」