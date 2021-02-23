哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

哥大教育學院華裔教授離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(去自GoFundMe)

哥倫比亞大學教育 學院(Teachers College)華裔教授王燁(Angel Ye Wang)，於農曆新年當天罹癌離世，享年43歲，其生前致力於研究聾啞及聽力障礙課題，在新冠疫情期間還在開發遠距教學的新方法；王燁的學生羅森茨威格(Elizabeth Rosenzweig)創建籌款頁面，望為其遺下的子女提供些許經濟支持，史岱文森高中的華裔家長也紛紛參與。

王燁在哥大就讀三年級的18歲女兒蘇艾米(Amy Su)，在一封寄給鄰居的信中通報了母親去世的消息。她介紹，母親夏季發生輕微的缺血性中風 ，但一周後醫生查出病因是子宮肉瘤，隨即開始與癌症 鬥爭，積極接受了數期化療，病情一度明顯改善，腫瘤顯著縮小；不幸的是12月又突發嚴重的出血性中風，導致病情急轉直下，陷入昏迷，醫生研判是癌症的併發症；「媽媽去世時，我和弟弟隨伺在側，她走得很安詳」。

Amy在這封流著眼淚寫就的信中說：「我親愛的媽媽，堅強、聰明、有趣而且充滿關懷，她開玩笑說要退出學術界，去從事廣告、脫口秀、手工藝，她喜歡看『唐頓莊園』和『實習醫生格蕾』等劇集；她喜歡在中央公園漫步、在家做水療，喜歡喝茶和吃海鮮。我們從沒想到這麼快就失去她，我寧願相信這是一場噩夢，而她隨時會走進家門。」

哥大教育學院院長貝利(Thomas Bailey)表示，在學術研究中王燁是一個創新項目和課堂教學的領導者，而在聾人教育領域，她則是一顆璀璨的新星。

王燁出生在中國，她的父親是一名具有聽力障礙的農民，卻在印刷廠工作，自學識字；受父親的啟發，王燁充滿熱情地相信每個人都有天賦和無限的潛力。

「『個人學習的方式很多，所以我們必須保持開放的心態』，是她常說的一句話。 」王燁的一名中國學生表示，她希望自己的學生能有更開闊的眼界，在畢業後也能成為好老師、好人。

王燁出版的許多書，記錄了聾啞人及聽障者在語言學習中的經典案例，為許多有特殊需要的兒童開發了新的識字途徑。

貝利表示，2006年王燁和他的同事特雷扎克(Beverly Trezak)教授開創了「視覺語音」(visual phonics)—這種代表英語44個音素的手勢符號，顯著提高了聾啞及聽障幼兒和一年級學生的閱讀能力。

在新冠疫情期間，王燁也迅速成為在線教學的先驅，使用封閉式字幕、電子舉手和其他多媒體手段，使有特殊需求及非英語母語學生能更充分地參與教學。

王燁還有一個兒子蘇斯通(Stone Su)，就讀於史岱文森高中(Stuyvesant High School)12年級；兩個孩子都尚未經濟獨立。

她的學生羅森茨威格日前代表其女蘇艾米在「GoFundMe」上創建籌款頁面，希望為兩個孩子獲得一些經濟支持，樂捐者可前往網頁：https://gofund.me/ea7cce6a；截至23日晚，已募得約6萬元。