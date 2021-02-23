養老院事件使葛謨支持率跌破50% 過半民眾認下屆應換人

紐約州長葛謨的支持率跌破50%，有六成民眾認為葛謨處理養老院疫情不當，更有超過一半的民眾認為下屆州長應當換人。（美聯社）

民調 顯示，掩蓋養老院疫情 讓原本被封為抗疫英雄的紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)的支持率跌破50%，有六成民眾認為葛謨處理養老院疫情不當，更有超過一半的民眾認為，下屆州長應當換人。

根據瑪麗斯特學院民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)的2月15日到17日進行的民調，葛謨的支持率已經跌至49%，不支持率則為44%；同時，有高達60%的民眾認為葛謨處理養老院疫情不妥，其中41%的人認為葛謨隱瞞疫情的做法不道德，但也不違法，另有19%的人認為葛謨的行為違法；只有27%的人認為葛謨的做法沒有問題。

該研究所民調主任米林戈夫(Lee M. Miringoff)表示，葛謨的支持率去年夏天曾創新高，現在則跌回疫情之前，「葛謨若想尋求連任，這些民調數字對他可能是一個挑戰；也就是說，目前的民調數字和他上一次尋求連任時差不多。」

數據顯示，有57%的民眾表示，2022年州長換屆時應另選他人，只有38%的人認為葛謨應該連任；即便是在民主黨受訪者中，也有超過40%的人認為應當換州長；不過，瑪麗斯特學院民調上次提出連任問題是在2018年4月，當時也有超過半數的民眾認為州長應該換人，但葛謨仍然輕易連任成功。

這已經是葛謨養老院醜聞曝光之後的第三份民調；州長高級顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，不同民調的結果存在差異，另外兩份民調中葛謨的支持率仍然高於50%；「我們仍致力於抗擊疫情、疫苗接種以及安全高效地重啟經濟。」