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針對亞裔的仇恨犯罪去年暴增 白思豪重申 絕不容忍

記者和釗宇／紐約報導

數據顯示，自新冠疫情開始以來，紐約市針對壓抑的仇恨暴力犯罪大幅增加；市長白思豪(Bill de Blasio)23日表示，市府絕不容忍針對亞裔的歧視和仇恨犯罪，市警局的亞裔仇恨犯罪工作組將持續打擊針對亞裔的仇恨犯罪，市人權局(Commission on Human Rights)也將與社區合作商討應對之策。

亞裔仇恨犯罪工作組組長盧曉士表示，2020年共發生28起針對亞裔的攻擊事件，其中市警局執行了18次逮捕，相比之下2019年僅有兩起；而到今年，已經有兩起針對亞裔的仇恨暴力事件發生。

對此，市長白思豪表示，疫情雖然讓所有社區都受到重創，「但亞裔社區在遭受疫情重創之外，還經受著遭歧視和暴力攻擊的惡劣環境，我們必須用於與歧視和仇恨作鬥爭。」

白思豪表示，市警局亞裔仇恨犯罪工作組將繼續打擊任何針對亞裔的仇恨犯罪，未來也將特別注意地鐵之內的犯罪；同時，市人權局也將於本周和亞裔社區領袖交流，商討應對之策；市府還發布了反針對亞裔仇恨的網站nyc.gov/stopasianhate，為社區提供反仇恨宣傳材料及教育資源。

華裔國會眾議員孟昭文也參加了白思豪的記者會，她表示，疫情發生以來亞裔社區的許多民眾和小商業者一直在和仇恨行為作鬥爭，「這些種族主義的攻擊非常粗暴、毫無理性、令人作嘔，這種現象必須終結。」

亞裔 仇恨犯罪 白思豪

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