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立即生效 新州州長簽署娛樂大麻合法化法案

記者謝哲澍／新澤西州報導
大麻。Getty Images
大麻。Getty Images

經歷多年拉鋸之後，新澤西州長墨菲22日簽署三項娛樂大麻合法化法案，包括娛樂大麻合法化、持有除罪化，以及21歲以下持有大麻者設立民事處罰。法案即日起生效，所有持6盎司以內大麻者將不會觸犯法律。

新州選民去年11月的公投中以2:1的比例通過娛樂大麻合法化，但公投結果仍需立法程式來予以實現。長達240頁的法案全名為「新州大麻規定、執法輔助以及市長現代化法案」(New Jersey Cannabis Regulatory, Enforcement Assistance, and Marketplace Modernization Act)。

法案指新州每年在大麻相關的執法中花費1億2700萬元，在合法化中政府可節省下這筆費用去處理其他更重大的犯罪，且可獲得6億元稅收。

新法使持有6盎司以內大麻，以及無證販賣大麻1盎司以內者將不會再遭到逮捕。同時設立民事處罰制度，對21歲以下持有大麻和酒精飲料者，處以相同的警告懲罰，均不再視為犯罪行為。

共和黨議員對此極為不滿，認為此舉不僅未限制未成年人使用大麻，而且免除了他們酗酒所可能面臨的後果。

眾議員霍莉·史佩斯(Holly Schepisi)指出，該法案的後果就是「我們的孩子不僅開始吸大麻，也開始酗酒了。」

墨菲則贊成大麻除罪化，他指出新州此前「殘破而有缺陷的大麻法律永久破壞了許多居民的犯罪記錄，使他們的前途暗淡，並嚴重損害了少數族裔，在社會或其他各個層面上破壞了正義的意義。」

新州警方目前對未成年人持有大麻提出過超過2000多次指控，法案通過後將全部終止。但居民要想購買娛樂大麻仍需等待，專家估計銷售可能會在今年下半年開始，因合法大麻市場需要在未來幾個月內開始形成。

墨菲說，大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)將監督大麻產業，在六個月的時間內制定其法規，並頒發新的企業許可證。儘管居民尚無合法途徑購買大麻，但應立即停止有關大麻持有的逮捕。

新州大麻商業協會負責人Edmund DeVeaux在一份聲明中指出，業者將著手在新州建立負責任的、可持續的、盈利的、多樣化的成人用途和擴大的醫用大麻市場。

新州 大麻合法化 公投

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