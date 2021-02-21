「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

賓州華裔 青年陳智博 (Christian Hall)因精神失控，在去年底遭警開七槍擊斃案，在家屬要求獨立調查涉案警員至今，仍未獲得相關單位回應；21日其家人、律師、維權人士及民選官員在曼哈頓華埠舉辦集會，菲律賓裔母親霍爾菲(Fe Hall)質問：「如果他不是華裔，這些事是否就不會發生？」

霍爾菲在集會上，頻頻拭淚表示，事件發生後她經常思考，如果自己的兒子不是華裔，他的生命是否就更重要、結局是否會不同等問題；她說，亞裔是少數族裔中的少數，被認為比較安靜、不會抵抗，就像是隱形一樣，被忽視、忽略。

陳智博的父親蓋瑞斯(Gareth Hall)則說，在事情發生當晚，親友詢問他陳智博被射殺的事情是否屬實，「因為他們看到他的社群媒體 顯示為『上線』，州警為了要證明他們說法沒錯，拿了陳智博的手機、登入他的社群媒體一一查看」；蓋瑞斯表示，他要求州警出示搜索令，至今已經兩個多月，仍然無下文，而開槍州警也回到工作崗位上班，「我們無法接受這樣的說法，我們的要求很簡單，將案子交給賓州檢察長辦公室調查，期間涉案州警停薪。」

(影音來源：記者顏嘉瑩)