紐約州現首例南非變種病毒 感染者為長島居民

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，紐約州出現首例源自南非的變種新冠病毒感染者，患者為長島居民；但全州疫情持續好轉，新冠檢測陽性率自去年11月23日以來首次降至3%以下。Getty Images

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，紐約州已出現首例源自南非的變種新冠病毒感染者，患者為長島居民；此外，疫情形勢持續好轉，全州新冠檢測 陽性率自去年11月23日以來首次降至3%以下。

此前已有一名康州居民在紐約市住院時被檢出感染南非變種病毒 ，但並未發現有紐約州居民感染；此次紐約州首例南非變種病毒是由紐約市的商用實驗室Opentrons Labworks Inc’s Pandemic Response Lab檢出的，檢測結果已經經過州衛生廳奧伯尼(Albany)的沃茲沃思研究中心(Wadsworth Center)證實。

此外，州府數據顯示，紐約州20日新冠檢測陽性率為2.99%，是去年11月23日以來首次低於3%；同時，新冠住院人數也繼續下降至5764人，過去一周總住院人數淨減少829人。

葛謨表示，目前好消息是檢測陽性率和住院率持續下降，這將有助於繼續開放經濟；「但紐約州首次出現居民感染南非變種病毒，因此民眾仍須保持防疫警惕，戴口勤洗手、保持社交距離；目前我們仍然在與病毒賽拍，看疫苗接種速度能否超過變種病毒傳播速度，只有繼續精明而嚴格的防疫才能讓我們贏得這場比賽。」