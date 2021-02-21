我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

藍白合作成真？江啟臣24日邀柯文哲合體參加論壇

紐約州現首例南非變種病毒 感染者為長島居民

記者和釗宇／紐約報導
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，紐約州出現首例源自南非的變種新冠病毒感染者，患者為長島居民；但全州疫情持續好轉，新冠檢測陽性率自去年11月23日以來首次降至3%以下。Getty Images
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，紐約州出現首例源自南非的變種新冠病毒感染者，患者為長島居民；但全州疫情持續好轉，新冠檢測陽性率自去年11月23日以來首次降至3%以下。Getty Images

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，紐約州已出現首例源自南非的變種新冠病毒感染者，患者為長島居民；此外，疫情形勢持續好轉，全州新冠檢測陽性率自去年11月23日以來首次降至3%以下。

此前已有一名康州居民在紐約市住院時被檢出感染南非變種病毒，但並未發現有紐約州居民感染；此次紐約州首例南非變種病毒是由紐約市的商用實驗室Opentrons Labworks Inc’s Pandemic Response Lab檢出的，檢測結果已經經過州衛生廳奧伯尼(Albany)的沃茲沃思研究中心(Wadsworth Center)證實。

此外，州府數據顯示，紐約州20日新冠檢測陽性率為2.99%，是去年11月23日以來首次低於3%；同時，新冠住院人數也繼續下降至5764人，過去一周總住院人數淨減少829人。

葛謨表示，目前好消息是檢測陽性率和住院率持續下降，這將有助於繼續開放經濟；「但紐約州首次出現居民感染南非變種病毒，因此民眾仍須保持防疫警惕，戴口勤洗手、保持社交距離；目前我們仍然在與病毒賽拍，看疫苗接種速度能否超過變種病毒傳播速度，只有繼續精明而嚴格的防疫才能讓我們贏得這場比賽。」

紐約州 變種病毒 檢測

上一則

約約市新開2疫苗接種點 全州規模最大 每天3000劑

下一則

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

延伸閱讀

約約市新開2疫苗接種點 全州規模最大 每天3000劑

約約市新開2疫苗接種點 全州規模最大 每天3000劑
紐約州陽性率續降 疫苗周日恢復接種

紐約州陽性率續降 疫苗周日恢復接種
強批州長養老院防疫政策 金兌錫爆接葛謨電話威脅 妻哭2小時

強批州長養老院防疫政策 金兌錫爆接葛謨電話威脅 妻哭2小時
紐約市再開放兩個疫苗接種點 特定郵編號才可預約

紐約市再開放兩個疫苗接種點 特定郵編號才可預約
養老院疫情 葛謨堅稱雖延遲但準確…歐凱秀促徹查

養老院疫情 葛謨堅稱雖延遲但準確…歐凱秀促徹查
再回應養老院醜聞 葛謨：數據準確、共和黨製造謊言

再回應養老院醜聞 葛謨：數據準確、共和黨製造謊言

熱門新聞

鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37
MIT中國博士生潘勤軒。(取自臉書)

潘勤軒涉耶魯華生命案 位置鎖定 「不久就會歸案」

2021-02-16 02:26
梁彼得案是華人社區大團結下所獲得的第一場勝利。美聯社檔案照

世界OnAir／拒當沉默羔羊！種族爭議激起的華人參政潮

2021-02-16 17:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷

台21輛車連環車禍！車撞成廢鐵 已知2死8傷
聯航客機空中引擎著火！機件掉科州民宅 壓扁卡車

聯航客機空中引擎著火！機件掉科州民宅 壓扁卡車
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題