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再回應養老院醜聞 葛謨：數據準確、共和黨製造謊言

記者金春香／紐約報導
葛謨19日在記者會上再次對州府去年未及時公布養老院新冠死亡實際數字引發的醜聞進行解釋。（州長辦公室提供）
葛謨19日在記者會上再次對州府去年未及時公布養老院新冠死亡實際數字引發的醜聞進行解釋。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)19日再次在記者會上對州府去年未及時公布養老院新冠死亡實際數字引發的醜聞進行解釋，承認自己應該更早向公眾提供更多養老院疫情相關信息，但他同時繼續堅稱州府公布的養老院新冠死亡數字的全面準確性，並稱自己此前應該更「具攻勢地」回擊「瘋狂」共和黨籍反對者的「謊言」；州衛生廳廳長扎克(Howard Zuker)也捍衛州長稱去年3月25日的行政令沒問題。

19日葛謨在疫情簡報會上發表了長達15分鐘的養老院醜聞回應，這已是本周內他第二次正面回應該問題，繼續堅稱州府雖然延遲提供數據，但數據的準確性不容置疑，不過他也承認自己「未能更快速地為公眾提供應獲得的信息，這給整個事件造成一個空隙，而在此前被各種陰謀論和謠言充斥的政治環境下，州府不應該令任何不准確信息在未被正面回答的情況下展現在公眾面前。」

州衛生廳廳長扎克(Howard Zuker)19日也為自己和州府辯解，稱去年3月25日葛謨頒布要求療養院接受從醫院康復出院的新冠患者行政令之前，已被感染的無症狀員工就已經在不知覺的情況下將病毒帶入養老院，「無果我們沒有頒布3月25日的行政令，會出現什麼樣的問題？醫院的病床會更為緊缺，需要病床的患者會因為那些已經可以出院的人仍停留在醫院內而無法獲得救治。」

扎克說，人們都是根據當時所能獲得的信息進行決策，「我們當時是做出了公共衛生的正確決策，如果再遇到相同情況，我們仍會做出同樣的決定。」

然而根據公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)發布的調查數據，葛謨去年疫情爆發之初對養老院採取的政策導致至少1000名老人無辜喪命。

養老院 葛謨 疫情

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