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卡內基音樂廳關門至7月 130年來首次缺席整季演出

記者張晨／紐約報導
疫下藝術行業仍難，卡內基音樂廳130年首次缺席整個演出季。(記者張晨/攝影)
疫下藝術行業仍難，卡內基音樂廳130年首次缺席整個演出季。(記者張晨/攝影)

疫情紐約市的藝術行業仍難舉步維艱。 因應防疫規定，室內座席擠挨的演出行業仍熄燈拉幕；曼哈頓卡內基音樂廳(Carnegie Hall)在其130年的歷史中，首次缺席整個演出季，但官方對於紐約的復甦仍充滿信心，預計將在今年10月重啟2021至2022演出季。

由於疫情的限制，卡內基音樂廳日前宣布取消了從4月6日到7月在三個場館的所有演出，延長了從去年3月開始的疫情停演。

疫情在紐約爆發已有一年的時間，但各行業重啟的節奏並未放緩，卡內基計畫在今年10月重啟2021年到2022年的演出季。

由其舉辦的「希望之聲」(Voices of Hope)藝術節將於4月16日至30日舉行，該藝術節將關注藝術家在危機和壓迫時期創作的作品，具體參演名單及演出的更多細節將在3月底公布。

卡內基表示，他們仍將在紐約州立大學帕切斯分校(SUNY Purchase)舉辦一年一度的夏季青年合唱公寓活動(summer youth ensemble residences)。

大都會歌劇院(The Met Opera)也首次因疫情缺席了一個季度。

疫情 紐約市 大都會

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