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紐約連降大雪 周末冷颼颼

記者牟蘭顏潔恩╱紐約報導
皇后區小頸一位華裔居民18日用鏟雪機除雪。（記者曹健╱攝影）
皇后區小頸一位華裔居民18日用鏟雪機除雪。（記者曹健╱攝影）

大紐約地區18日再降大雪，紐約市長島地區的最高降雪量達到10吋。根據題天氣預報，19日(周五)將繼續下雪，最低氣溫約華氏27度，周末也持續低溫，最低可至華氏21度。

民眾在進行人行道剷雪工作。(記者顏潔恩/攝影)
民眾在進行人行道剷雪工作。(記者顏潔恩/攝影)
紐約市18日再迎暴雪。(記者顏潔恩/攝影)
紐約市18日再迎暴雪。(記者顏潔恩/攝影)
紐約18日迎來大雪，外賣郎在雪中為客人送餐。 (記者牟蘭／攝影)
紐約18日迎來大雪，外賣郎在雪中為客人送餐。 (記者牟蘭／攝影)
降雪造成路面濕滑，外賣郎騎車車速都較為緩慢。(記者顏潔恩/攝影)
降雪造成路面濕滑，外賣郎騎車車速都較為緩慢。(記者顏潔恩/攝影)
不出幾個小時，街邊的轎車都被大雪所覆蓋。(記者顏潔恩/攝影)
不出幾個小時，街邊的轎車都被大雪所覆蓋。(記者顏潔恩/攝影)
外賣郎在雪天出行送餐。(記者顏潔恩/攝影)
外賣郎在雪天出行送餐。(記者顏潔恩/攝影)
臨近紐約市的Nyack鎮哈德遜河畔，民眾在除雪。（路透）
臨近紐約市的Nyack鎮哈德遜河畔，民眾在除雪。（路透）
紐約18日迎來大雪，外賣郎在雪中為客人送餐。 (記者牟蘭／攝影)
紐約18日迎來大雪，外賣郎在雪中為客人送餐。 (記者牟蘭／攝影)
18日紐約市再迎大雪，法拉盛市中心街頭被白雪覆蓋。(記者牟蘭／攝影)
18日紐約市再迎大雪，法拉盛市中心街頭被白雪覆蓋。(記者牟蘭／攝影)
在臨近紐約市的Nyack鎮哈德遜河畔，民眾在雪中遛狗。（路透）
在臨近紐約市的Nyack鎮哈德遜河畔，民眾在雪中遛狗。（路透）
法拉盛街頭18日因大雪泥濘不堪，行人在雪中行走。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭18日因大雪泥濘不堪，行人在雪中行走。(記者牟蘭／攝影)
雪天造成出行困難，路人走在路上都分外小心，還有部分民眾撐傘避雪。(記者顏潔恩/攝...
雪天造成出行困難，路人走在路上都分外小心，還有部分民眾撐傘避雪。(記者顏潔恩/攝影)
商家在雪天依然營業，工作人員正在卸貨。(記者顏潔恩/攝影)
商家在雪天依然營業，工作人員正在卸貨。(記者顏潔恩/攝影)
大紐約地區18日再降大雪，紐約市和長島地區的最高降雪量達到10吋。根據題天氣預報...
大紐約地區18日再降大雪，紐約市和長島地區的最高降雪量達到10吋。根據題天氣預報，19日(周五)將繼續下雪，最低氣溫約華氏27度，周末也持續低溫，最低可至華氏21度。圖為在曼哈頓下城華爾街，民眾在雪中嬉戲。（圖：路透，文：記者曹健）

紐約市 長島 低溫

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1張圖／紐約州新增確診6092例 109人病亡

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