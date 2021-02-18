紐約連降大雪 周末冷颼颼

皇后區小頸一位華裔居民18日用鏟雪機除雪。（記者曹健╱攝影）

大紐約地區18日再降大雪，紐約市 和長島 地區的最高降雪量達到10吋。根據題天氣預報，19日(周五)將繼續下雪，最低氣溫約華氏27度，周末也持續低溫 ，最低可至華氏21度。