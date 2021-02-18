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紐約市首度出現住宅樓改造製毒工廠 查獲22磅安毒

記者顏嘉瑩／紐約報導
警方在布朗士一棟住宅公寓中，查獲首個專製結晶甲基安非他命的製毒工廠。(市特殊毒品檢察官辦公室提供)
警方在布朗士一棟住宅公寓中，查獲首個專製結晶甲基安非他命的製毒工廠。(市特殊毒品檢察官辦公室提供)

美國緝毒局(Drug Enforcement Administration，DEA)17日在布朗士查緝紐約市首個專製結晶甲基安非他命(crystal methamphetamine)，由住宅公寓改造的製毒工廠(meth lab)；搜出22磅的安非他命、45克海洛因，和2000顆疑似為假貨、外觀為類鴉片物質止痛藥羥考酮(oxycodone)的藥丸，共三人遭到逮捕。

根據緝毒局，查獲的非法工廠位於布朗士Kingsbridge大道上的一棟六樓住宅公寓，嫌犯利用化學物品非法製毒，恐怕產生有毒氣體、火災，甚至爆炸，而工廠對面即為一所小學；此次為該局首次在紐約市發現有公寓改造成製毒工廠案例，過去類似工廠多設在郊區。

紐約市特殊毒品檢察官辦公室(The Office of the Special Narcotics Prosecutor)檢察官布倫南(Bridget Brennan)表示，在人口眾多的紐約市區中，發現有改造後的製毒工廠相當少見，且極度危險。

市警總局長希爾(Dermot Shea)表示，在紐約市警與相關執法單位的合作下，三名嫌犯遭到逮捕，並關閉該製毒工廠；希爾說，該案說明市警為打擊犯罪做出的努力，並扣押了危害布朗士社區和全紐約的非法毒品。

緝毒局紐約辦公室主管多諾萬(Ray Donovan)說，近日紐約市的吸毒過量致死案激增，在紐約市查獲首個改造工廠為警訊，墨西哥販毒集團過去以運送古柯鹼和海洛因為主，此次查獲的製毒工廠，可進一步證明他們將範圍擴大到販運安非他命，並試圖以紐約市為新據點。

在警方進入公寓內時，三名男嫌正將裝滿丙酮(acetone)的加侖桶運到公寓內，警方隨即將其逮捕，並以持有毒品及其他罪名起訴。

紐約市 布朗士 毒品

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