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紐約市疫苗到貨繼續延遲 最早周日才能恢復接種

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪(中)表示，原定本周到貨的新冠疫苗推遲，預計最快周日(21日)才能恢復接種。圖為他5日在洋基球場發疫苗傳單。(美聯社)
紐約市長白思豪(中)表示，原定本周到貨的新冠疫苗推遲，預計最快周日(21日)才能恢復接種。圖為他5日在洋基球場發疫苗傳單。(美聯社)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)18日表示，原定本周到貨的新冠疫苗因繼續推遲，預計最早周日(21日)才能恢復接種，已經推遲的超過3萬個接種預約將繼續推遲，原定今日開門的兩個接種點也將推遲開門；不過，市衛生局表示，第二針疫苗的預約接種仍然正常。

白思豪表示，每周的疫苗補貨一般會在周二或周三到貨，但本周由於全美遭遇暴雪天氣，送貨出現延遲；市府此前表示，原定今日開門的皇后區馬丁范布倫高中(Martin Van Buren HS)和史泰登島的帝國直銷購物中心(Empire Outlets)接種點將延遲至周五(19日)開門，但最新消息顯示，大部分準備發往紐約市的疫苗補貨還未離開藥廠，最早可能要到周六(20日)晚到貨，因此已推遲的超過3萬個預約接種最早要到周日才能恢復。

他說，由於到貨繼續延遲，馬丁范布倫高中接種點的開門日起也將推遲到周日；不過，帝國直銷購物中心接種點仍將於周五開門，市府將設法平衡疫苗庫存；此外，感染新冠後已解除隔離的市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，本次延遲不影響第二針疫苗的預約接種。

疫苗 紐約市 白思豪

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