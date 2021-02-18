法拉盛推華女昏迷嫌犯被捕 警：因插隊爭執 非仇恨犯罪

涉嫌在法拉盛攻擊華裔女子的嫌犯。(紐約市警提供)

法拉盛街頭猛力推倒一名華裔中年女性昏迷的男子，18日上午8時左右在家中被市警109分局的警員逮捕，以涉嫌三級攻擊的輕罪移送法辦；對於該案，警方表示，經初步調查，嫌犯與受害華女因購物時插隊產生口角，雙方發生肢體衝突，不屬於仇恨犯罪 。

影音來源：受害人家屬提供

根據紐約市 警18日消息，47歲的馬泰奧(Patrick Mateo)因涉嫌16日的一起攻擊案，被109分局的警員於上午8時，在其家中逮捕；警方表示，嫌犯與受害女子因購物排隊時發生口角，雙方進而發生肢體衝突，受害人被嫌犯推倒後受傷，並表示該案不屬於針對亞裔 的仇恨犯罪。

警方表示，馬泰奧以涉嫌三級攻擊(Assault in 3ed)的輕罪與一項二級騷擾(Harassment 2nd)的違規，被移送法案；他將通過視訊在皇后區刑事法院過堂，目前尚無相關信息更新。

受害人的子女17日在社群媒體的發文，16日下午2時到4時間，他的母親在法拉盛緬街交羅斯福大道的人行道上，被一名大喊歧視亞裔言語的50歲左右的男子推倒，後逃之夭夭；他說，母親被推倒撞在桿子上，倒地後昏迷不醒，送醫搶救近五個小時，額頭縫了十針左右，情況才穩定。

事件發酵後，市議員顧雅明與市議員參選人黃敏儀均在社群媒體轉發警方發布的通緝嫌犯信息，譴責近期針對亞裔的暴力犯罪，並呼籲民眾一旦看到疑似嫌犯者，要立即聯繫警方；亞裔名人奧利薇亞‧穆恩(Olivia Munn)也在網路聲援，批評疫情爆發以來針對亞裔的仇恨犯罪。

黃敏儀發布的一項統計顯示，從新冠疫情爆發以來，亞裔社區遭受的仇恨犯罪激增，紐約市2020年發生的針對亞裔的仇恨犯罪比前一年增加九倍，但根據紐約市警日前公布的一份資料顯示，全市去年共有27起仇恨犯罪，較前年同期成倍增長，但只有三起針對亞裔仇恨犯罪的受害人報警求助。