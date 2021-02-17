我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

川普卸任首受訪 批共和黨「支持不夠」 重申大選獲勝

家暴者出錢收買受害者別作證 紐約檢察官：罪加一等

記者牟蘭／紐約報導
皇后區檢察官辦公室、紐約市人權局以及纽约励馨妇幼关怀中心17日聯合舉辦「疫情中的家庭關係」中文講座，邀請多位相關人員講解家暴受害者如何維護自身的權益。(視頻截圖)
皇后區檢察官辦公室、紐約市人權局以及纽约励馨妇幼关怀中心17日聯合舉辦「疫情中的家庭關係」中文講座，邀請多位相關人員講解家暴受害者如何維護自身的權益。(視頻截圖)

一名華裔女子17日在皇后區檢察官辦公室舉辦講座中表示，她的伴侶因對其施暴被以重罪起訴，但近期卻聯繫她，希望用錢「擺平」，希望她不要上庭作證；皇后區助理檢察官對此表示，被告涉嫌妨礙司法公正並違反保護令，他將面臨更嚴重的指控。

皇后區檢察官辦公室、紐約市人權局以及紐約勵馨婦幼關懷中心，17日聯合舉辦「疫情中的家庭關係」中文講座，邀請多位相關人員講解家暴受害者如何維護自身權益。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，疫情期間，家暴罪案大幅增長， 僅皇后區家庭正義中心(Queens Family Justice Center)從3月到7月間的求助人數較去年同期增加68.7%；她呼籲受害人無論是否有移民身分，都應勇敢發聲，用法律捍衛自身權益。

一名與會的家暴受害華裔婦女表示，她的伴侶曾對她家暴，報警求助後，檢方介入以涉嫌家暴等罪名對其提告，並被大陪審團裁定以重罪的罪名起訴被告；但她說，近期進入庭審程序後，施暴人通過各種方式聯繫她，稱會給她一筆錢，要求她不要上庭作證，讓案子不了了之。

主管家暴罪案的助理檢察官奎姻(Mary Quinn)表示，被告的做法已違反多項其他法律，如涉嫌威脅證人、妨礙司法公正，且違反了法官簽署的家暴保護令，她建議受害人立即聯繫處理該案的助理檢察官，屆時被告將面臨更多罪名的指控。

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，上述情況在華人家庭頻發，部分被告誤認為只要受害人不出庭作證，案件就會被撤銷；但她說，一旦案件被檢察官介入，受害人只是證人之一，甚至受害一方不用出庭，也可指控被告的罪行，「受害人可以選擇不出庭，警察的證詞以及其他證據在庭上都會被法官採信」。

針對家暴者的租房權益，市人權局華裔專員馮郁雯表示，根據紐約市法律，房東不得因房客為家暴的受害者，拒絕租房給對方；她補充，15日後，房東需接受政府分發給家暴受害者的代金券，若租客因此遭到刁難，可致電(212)306-7450投訴。

奎姻補充，皇后區檢察官辦公室開通24小時求助熱線，有需者請電(718)286-4410，若需更多中文協助的受害者也可聯繫紐約勵馨，電話為(877)990-8595。

家暴 紐約市 皇后區

上一則

涉低報養老院疫情 司法部對紐約州展開調查

延伸閱讀

紐約市府強制學生接受核酸檢測 提高學生返校 遭州府反對

紐約市府強制學生接受核酸檢測 提高學生返校 遭州府反對
紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」

紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」
休班路遇火燒車 紐約海關執法員梁文軒冒火救人

休班路遇火燒車 紐約海關執法員梁文軒冒火救人
10華人參選紐約市議員 僑社力挺邀分享政見

10華人參選紐約市議員 僑社力挺邀分享政見
曼哈頓檢察官參選人克羅蒂 拜會紐約中華公所

曼哈頓檢察官參選人克羅蒂 拜會紐約中華公所
再否認家暴！ 屈楚蕭：從不曾對女性動過手

再否認家暴！ 屈楚蕭：從不曾對女性動過手

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
嫌犯跟蹤受害者視頻截圖。（市警總局提供）

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

2021-02-10 17:27
紐約州長葛謨掩蓋養老院疫情數據，州議會考慮撤銷其緊急行政令權。(路透)

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

2021-02-13 09:36
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
部分商家表示，自家店除夕與大年初一的外賣訂單較多。(記者曹健／攝影)

4小時等不到年夜飯！紐約中餐廳除夕夜外賣夯

2021-02-12 15:27
這名男子涉嫌當街騷擾一名華裔女性。(取自Ming推特)

「為什麼中國人吃狗肉？」華女紐約街頭被辱

2021-02-13 12:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪