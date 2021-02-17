家暴者出錢收買受害者別作證 紐約檢察官：罪加一等

皇后區檢察官辦公室、紐約市人權局以及纽约励馨妇幼关怀中心17日聯合舉辦「疫情中的家庭關係」中文講座，邀請多位相關人員講解家暴受害者如何維護自身的權益。(視頻截圖)

一名華裔女子17日在皇后區 檢察官辦公室舉辦講座中表示，她的伴侶因對其施暴被以重罪起訴，但近期卻聯繫她，希望用錢「擺平」，希望她不要上庭作證；皇后區助理檢察官對此表示，被告涉嫌妨礙司法公正並違反保護令，他將面臨更嚴重的指控。

皇后區檢察官辦公室、紐約市 人權局以及紐約勵馨婦幼關懷中心，17日聯合舉辦「疫情中的家庭關係」中文講座，邀請多位相關人員講解家暴 受害者如何維護自身權益。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，疫情期間，家暴罪案大幅增長， 僅皇后區家庭正義中心(Queens Family Justice Center)從3月到7月間的求助人數較去年同期增加68.7%；她呼籲受害人無論是否有移民身分，都應勇敢發聲，用法律捍衛自身權益。

一名與會的家暴受害華裔婦女表示，她的伴侶曾對她家暴，報警求助後，檢方介入以涉嫌家暴等罪名對其提告，並被大陪審團裁定以重罪的罪名起訴被告；但她說，近期進入庭審程序後，施暴人通過各種方式聯繫她，稱會給她一筆錢，要求她不要上庭作證，讓案子不了了之。

主管家暴罪案的助理檢察官奎姻(Mary Quinn)表示，被告的做法已違反多項其他法律，如涉嫌威脅證人、妨礙司法公正，且違反了法官簽署的家暴保護令，她建議受害人立即聯繫處理該案的助理檢察官，屆時被告將面臨更多罪名的指控。

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，上述情況在華人家庭頻發，部分被告誤認為只要受害人不出庭作證，案件就會被撤銷；但她說，一旦案件被檢察官介入，受害人只是證人之一，甚至受害一方不用出庭，也可指控被告的罪行，「受害人可以選擇不出庭，警察的證詞以及其他證據在庭上都會被法官採信」。

針對家暴者的租房權益，市人權局華裔專員馮郁雯表示，根據紐約市法律，房東不得因房客為家暴的受害者，拒絕租房給對方；她補充，15日後，房東需接受政府分發給家暴受害者的代金券，若租客因此遭到刁難，可致電(212)306-7450投訴。

奎姻補充，皇后區檢察官辦公室開通24小時求助熱線，有需者請電(718)286-4410，若需更多中文協助的受害者也可聯繫紐約勵馨，電話為(877)990-8595。